أبو الحسن لـالبورصة: 25 منازعة مع الجمارك فصلت فيها اللجنة الوزارية لفض المنازعات

(MENAFN
- Al-Borsa News) اللجنة قضت برد 53 مليون جنيه لشركة استثمارية
قال أحمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، إن اللجنة الوزارية لفض المنازعات تلقت 25 منازعة خلال 2023.
أوضح أن اللجنة فصلت فى 5 منازعات بينها منازعتان ألزمت الجمارك برد 53 مليون جنيه لإحدى الشركات الاستثمارية، وأخرى حكمت بها لصالح مستثمر بعدم أحقيتها بمطالبة قيمتها 24 مليون جنيه.
أضاف أن هناك 3 منازعات حكمت فيها اللجنة لصالح الجمارك باسترداد 8 ملايين جنيه، وذلك بخلاف 16 منازعة مع المستثمرين للتوصية والعرض على اللجنة الوزارية، لفض منازعات الاستثمار.
وأفاد أن هناك فارقا فى التعامل بين البضائع المهملة والبضائع المهربة، فالمهملة هى بضائع تم استيرادها، وظلت فى الموانئ خلال الفترات القانونية الخاصة بها، ولم يتقدم صاحب الشأن بأى إجراء لصرفها، ولا تتخذ المصلحة أى إجراء خاص بالبضاعة إلا بعد إخطار صاحب الشأن مرتين، حيث تكون المدة بينهما 15 يومًا.
وأضاف أنه فى حالة عدم الاستجابة تتخذ المصلحة الإجراءات اللازمة لعملية البيع من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى مزايدة علنية تتميز بقدر تام من الشفافية.
وذكر أن الحصيلة من عملية بيع البضاعة يتم بها سداد الضرائب، والرسوم، والغرامات المستحقة عليها نيابة عن صاحب الشأن، وفى حالة وجود فائض متبق من عملية البيع يصبح من نصيب صاحب الشأن يطالب به المصلحة خلال فترة خمس سنوات.
أما إذا كانت البضاعة محل تهريب فيفصل فيها النيابة المختصة، وإذا قضت بمصادرة البضاعة فتصبح من حق الدولة. 4.7 مليار دولار قيمة البضائع المتراكمة فى الموانئ حاليًا
وكشف أن إجمالى قيمة البضائع المتراكمة فى الموانئ ارتفعت حاليًا إلى 4.7 مليار دولار مقابل نحو 2.5 مليار دولار فى مارس، ولكنها أقل من الـ12 مليار دولار بنهاية 2022.
أوضح أنها ظهرت مع الأزمة الأوكرانية الروسية، التى أثرت على أغلب بلدان العالم، وأن الحكومة أخذت تدابير جادة للإفراج على البضائع ذات الأولوية مثل السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، حيث تم التنسيق بين كل من وزارة المالية والبنك المركزى ووزارة التجارة والصناعة.
وقال إن توجه الدولة يقضى بأن تكون الجمارك أراض للعبور وليست محال تخزين، وبالتالى استحدث قانون الجمارك الجديد 207 لسنة 2020، نص يخص المخازن المؤقتة وحدد مدة التخزين بها عند شهرين، ومخازن متخصصة مدة التخزين بها تصل لسنتين، وفى المستودعات العامة والخاصة خارج الموانئ مدة التخزين تصل إلى 9 شهور قابلة للتجديد.
وقال إن مبادرة الإعفاء من الضرائب الجمركية على الذهب العمل سيستمر العمل به حتى نوفمبر القادم، وإنه ساهم فى دخول يقارب الـ2 طن ذهب مع العائدين من الخارج منذ مايو الماضى حتى الآن.
أحمد أبو الحسن أثناء حواره مع محرر البورصة
وفيما يخص مبادرة إعفاء سيارات المغتربين من الضرائب الجمركية، قال أبو الحسن إنه تم تمديد المبادرة لثلاثة أشهر أخرى، بنفس الشروط والضوابط الحالية.
وذكر أن حصيلة الضرائب الجمركية ارتفعت فى الآونة الأخيرة نتيجة لميكنة الإجراءات الضريبية، وارتفاع سعر العملة، بالإضافة إلى التضخم العالمى.
وأفاد أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية مطبقة اختياريًا وليس إلزاميا حتى الآن، وأن المصلحة تركت مهلة للمستوردين، والمستخلصين ليصبحوا مستعدين للعمل عليها.
وأضاف أن ميكنة المنظومة الضريبية الجمركية واجهت العديد من التحديات، ومنها المتعاملون مع المصلحة حيث افترضوا أن تلك المنظومة تلغى دورهم ولم ينتبهوا إلى دورهم الذى أشار إليه القانون فى العملية الاستيرادية وتخليص البضائع.
تابع:“ومن جهة أخرى المنظومة نفسها وما طرأ عليها من تعديلات بحكم الواقع العملى أصبحت مناسبة أكثر”.
وأشار إلى أنه الآن كل المعاملات باتت إلكترونية باستثناء شهادة المنشأ ورقية، ويتم العمل على أن تكون إلكترونية هى الأخرى بالاتفاق مع الدول المُصدرة لها.
وكشف أنه تم التنسيق مع للاتحاد الأوروبى بشأن ذلك حتى يتم تداول شهادة المنشأ إلكترونيًا، كما يعملوا على إصدار البوليصة بشكل إلكترونى.
وقال إنه تم الربط مع البنوك لتيسير سداد مستحقات المستثمرين من خلال فاتورة موحدة، كما تم السماح لهم بالتخليص الجمركى المسبق بأداء 1% فقط بدلًا من 30% من التقديرات المبدئية من الضرائب والرسوم قبل وصول البضائع إلى الأراضى المصرية.
وذكر أنه يتم عمل ورش عمل مشتركة، مع الضرائب، ووزارة التجارة والصناعة، والمجالس التصديرية، واتحاد الصناعات، وذلك لتكون حلقة وصل بالإضافة إلى التبسيط على المتعاملين والمستثمرين بالإجراءات الضريبية. تقليل زمن الإفراج الجمركى هدف“الجمارك” الرئيسى
وقال إن الميناء الجاف فى برج العرب الذى يجرى العمل عليه، سيكون نقطة قوية لتعظيم حركة التجارة المارة بمصر نظرًا لأنه ظهير هام لميناءى الدخيلة والإسكندرية.
أضاف أن مصلحة الجمارك تقدم حزمة من التيسيرات والمزايا فى إجراءات الاستيراد والتصدير للشحنات من خلال برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد الذى يرسخ مبدأ تشارك المسئولية فى تأمين، وتيسير حركة التجارة الدولية، وزيادة تنافسية الشركات المصرية في الأسواق العالمية، وهو برنامج مجانى.
وأضاف أن الإدارة المركزية لبرنامج المشغل الاقتصادى تعمل على استهداف عملائها من الشركات الملتزمة وذات الفاعلية فى التجارة الدولية سواء مستورد أو مصدر، وذلك من خلال إعداد قوائم للشركات ويتم التواصل معهم بعدة طرق منها الزيارات التسويقية لمقاراتها، أو ورش العمل التسويقية.
وأوضح أن المبدأ الذى يقوم عليه البرنامج أنه كلما زاد الالتزام زادت المزايا وعليه فهناك أنواع للصفة الممنوحة في البرنامج حيث يتم منح صفة المشغل الاقتصادى المعتمد وفقاً للأنواع الآتية القائمة الفضية“AEC” حيث تساعد على تبسيط الإجراءات الجمركية، والقائمة الذهبية“AEOs” والتى تستهدف الأمن والسلامة، والقائمة البيضاء“AEOc+s” والتى تجمع بين القائمتين السابق ذكرهما.
وذكر أبو الحسن أن مزايا الانضمام للبرنامج تكمن فى أولوية الدور في التسجيل وكافة مراحل الإجراءات الجمركية حتى الإفراج بشكل تلقائى على النظام الآلي بالمراكز اللوجستية وذلك من خلال قائمة خاصة بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين.
أضاف أن ذلك بجانب تخصيص لجنة جمركية بالمراكز اللوجستية لإنهاء الاجراءات الجمركية للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين لتسريع إجراءات الإفراج، كما تتمتع الشركات بأكبر نسبة من المسار الأخضر من خلال تطبيق أقل نسبة فحص فعلى للرسائل، وفقًا لنوع القائمة وما تقرره نظم إدارة المخاطر.
وقال إنه فى حال خضوع الشحنة للفحص الفعلى، فيكون لها أولوية.
وذكر أنه يتم عقد دورات لتثقيف المشغلين الاقتصاديين المعتمدين لإمدادهم بكافة التطورات والتغيرات ذات الصلة بالعمل الجمركى.
وقال إنه بخلاف ذلك فإن الشركات المعتمدة بالبرنامج تستفيد من اتفاقيات الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد سواء ثنائية، أو متعددة الأطراف، والتى يتم إبرامها مع الإدارات الجمركية بالدول الأعضاء فى تلك الاتفاقيات وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل. توقيع اتفاقية“مشغل اقتصادى معتمد” مع السعودية والبحرين قريبًا
وكشف أنه سيتم توقيع اتفاقية للاعتراف المتبادل مع مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وذلك يسهم فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبى.
أشار إلى البرنامج يضم حاليًا أكثر من 406 شركة بينها 262 مشغلا اقتصاديا مستوردا، مثل“فيفو موبايل كومينيكشن تكنولوجي لصناعة الموبايلات، خالدة للبترول، والمصرية الكندية للطباعة والتغليف، ونحو 136 مُشغلا اقتصاديا مُصدرا.
وقال أبو الحسن إن تجارة الترانزيت لها أهمية كبيرة، وبعض الدول قائمة على هذا النشاط، وتسعى مصر أن يكون لها دور ريادى فى هذا الشأن
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