أبو الحسن لـالبورصة: 25 منازعة مع الجمارك فصلت فيها اللجنة الوزارية لفض المنازعات

قال أحمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، إن اللجنة الوزارية لفض المنازعات تلقت 25 منازعة خلال 2023.

أوضح أن اللجنة فصلت فى 5 منازعات بينها منازعتان ألزمت الجمارك برد 53 مليون جنيه لإحدى الشركات الاستثمارية، وأخرى حكمت بها لصالح مستثمر بعدم أحقيتها بمطالبة قيمتها 24 مليون جنيه.

أضاف أن هناك 3 منازعات حكمت فيها اللجنة لصالح الجمارك باسترداد 8 ملايين جنيه، وذلك بخلاف 16 منازعة مع المستثمرين للتوصية والعرض على اللجنة الوزارية، لفض منازعات الاستثمار.

وأفاد أن هناك فارقا فى التعامل بين البضائع المهملة والبضائع المهربة، فالمهملة هى بضائع تم استيرادها، وظلت فى الموانئ خلال الفترات القانونية الخاصة بها، ولم يتقدم صاحب الشأن بأى إجراء لصرفها، ولا تتخذ المصلحة أى إجراء خاص بالبضاعة إلا بعد إخطار صاحب الشأن مرتين، حيث تكون المدة بينهما 15 يومًا.

وأضاف أنه فى حالة عدم الاستجابة تتخذ المصلحة الإجراءات اللازمة لعملية البيع من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى مزايدة علنية تتميز بقدر تام من الشفافية.

وذكر أن الحصيلة من عملية بيع البضاعة يتم بها سداد الضرائب، والرسوم، والغرامات المستحقة عليها نيابة عن صاحب الشأن، وفى حالة وجود فائض متبق من عملية البيع يصبح من نصيب صاحب الشأن يطالب به المصلحة خلال فترة خمس سنوات.

أما إذا كانت البضاعة محل تهريب فيفصل فيها النيابة المختصة، وإذا قضت بمصادرة البضاعة فتصبح من حق الدولة.

وكشف أن إجمالى قيمة البضائع المتراكمة فى الموانئ ارتفعت حاليًا إلى 4.7 مليار دولار مقابل نحو 2.5 مليار دولار فى مارس، ولكنها أقل من الـ12 مليار دولار بنهاية 2022.

أوضح أنها ظهرت مع الأزمة الأوكرانية الروسية، التى أثرت على أغلب بلدان العالم، وأن الحكومة أخذت تدابير جادة للإفراج على البضائع ذات الأولوية مثل السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، حيث تم التنسيق بين كل من وزارة المالية والبنك المركزى ووزارة التجارة والصناعة.

وقال إن توجه الدولة يقضى بأن تكون الجمارك أراض للعبور وليست محال تخزين، وبالتالى استحدث قانون الجمارك الجديد 207 لسنة 2020، نص يخص المخازن المؤقتة وحدد مدة التخزين بها عند شهرين، ومخازن متخصصة مدة التخزين بها تصل لسنتين، وفى المستودعات العامة والخاصة خارج الموانئ مدة التخزين تصل إلى 9 شهور قابلة للتجديد.

وقال إن مبادرة الإعفاء من الضرائب الجمركية على الذهب العمل سيستمر العمل به حتى نوفمبر القادم، وإنه ساهم فى دخول يقارب الـ2 طن ذهب مع العائدين من الخارج منذ مايو الماضى حتى الآن.

وفيما يخص مبادرة إعفاء سيارات المغتربين من الضرائب الجمركية، قال أبو الحسن إنه تم تمديد المبادرة لثلاثة أشهر أخرى، بنفس الشروط والضوابط الحالية.

وذكر أن حصيلة الضرائب الجمركية ارتفعت فى الآونة الأخيرة نتيجة لميكنة الإجراءات الضريبية، وارتفاع سعر العملة، بالإضافة إلى التضخم العالمى.

وأفاد أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية مطبقة اختياريًا وليس إلزاميا حتى الآن، وأن المصلحة تركت مهلة للمستوردين، والمستخلصين ليصبحوا مستعدين للعمل عليها.

وأضاف أن ميكنة المنظومة الضريبية الجمركية واجهت العديد من التحديات، ومنها المتعاملون مع المصلحة حيث افترضوا أن تلك المنظومة تلغى دورهم ولم ينتبهوا إلى دورهم الذى أشار إليه القانون فى العملية الاستيرادية وتخليص البضائع.

تابع:“ومن جهة أخرى المنظومة نفسها وما طرأ عليها من تعديلات بحكم الواقع العملى أصبحت مناسبة أكثر”.

وأشار إلى أنه الآن كل المعاملات باتت إلكترونية باستثناء شهادة المنشأ ورقية، ويتم العمل على أن تكون إلكترونية هى الأخرى بالاتفاق مع الدول المُصدرة لها.

وكشف أنه تم التنسيق مع للاتحاد الأوروبى بشأن ذلك حتى يتم تداول شهادة المنشأ إلكترونيًا، كما يعملوا على إصدار البوليصة بشكل إلكترونى.

وقال إنه تم الربط مع البنوك لتيسير سداد مستحقات المستثمرين من خلال فاتورة موحدة، كما تم السماح لهم بالتخليص الجمركى المسبق بأداء 1% فقط بدلًا من 30% من التقديرات المبدئية من الضرائب والرسوم قبل وصول البضائع إلى الأراضى المصرية.

وذكر أنه يتم عمل ورش عمل مشتركة، مع الضرائب، ووزارة التجارة والصناعة، والمجالس التصديرية، واتحاد الصناعات، وذلك لتكون حلقة وصل بالإضافة إلى التبسيط على المتعاملين والمستثمرين بالإجراءات الضريبية.

وقال إن الميناء الجاف فى برج العرب الذى يجرى العمل عليه، سيكون نقطة قوية لتعظيم حركة التجارة المارة بمصر نظرًا لأنه ظهير هام لميناءى الدخيلة والإسكندرية.

أضاف أن مصلحة الجمارك تقدم حزمة من التيسيرات والمزايا فى إجراءات الاستيراد والتصدير للشحنات من خلال برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد الذى يرسخ مبدأ تشارك المسئولية فى تأمين، وتيسير حركة التجارة الدولية، وزيادة تنافسية الشركات المصرية في الأسواق العالمية، وهو برنامج مجانى.

وأضاف أن الإدارة المركزية لبرنامج المشغل الاقتصادى تعمل على استهداف عملائها من الشركات الملتزمة وذات الفاعلية فى التجارة الدولية سواء مستورد أو مصدر، وذلك من خلال إعداد قوائم للشركات ويتم التواصل معهم بعدة طرق منها الزيارات التسويقية لمقاراتها، أو ورش العمل التسويقية.

وأوضح أن المبدأ الذى يقوم عليه البرنامج أنه كلما زاد الالتزام زادت المزايا وعليه فهناك أنواع للصفة الممنوحة في البرنامج حيث يتم منح صفة المشغل الاقتصادى المعتمد وفقاً للأنواع الآتية القائمة الفضية“AEC” حيث تساعد على تبسيط الإجراءات الجمركية، والقائمة الذهبية“AEOs” والتى تستهدف الأمن والسلامة، والقائمة البيضاء“AEOc+s” والتى تجمع بين القائمتين السابق ذكرهما.

وذكر أبو الحسن أن مزايا الانضمام للبرنامج تكمن فى أولوية الدور في التسجيل وكافة مراحل الإجراءات الجمركية حتى الإفراج بشكل تلقائى على النظام الآلي بالمراكز اللوجستية وذلك من خلال قائمة خاصة بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين.

أضاف أن ذلك بجانب تخصيص لجنة جمركية بالمراكز اللوجستية لإنهاء الاجراءات الجمركية للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين لتسريع إجراءات الإفراج، كما تتمتع الشركات بأكبر نسبة من المسار الأخضر من خلال تطبيق أقل نسبة فحص فعلى للرسائل، وفقًا لنوع القائمة وما تقرره نظم إدارة المخاطر.

وقال إنه فى حال خضوع الشحنة للفحص الفعلى، فيكون لها أولوية.

وذكر أنه يتم عقد دورات لتثقيف المشغلين الاقتصاديين المعتمدين لإمدادهم بكافة التطورات والتغيرات ذات الصلة بالعمل الجمركى.

وقال إنه بخلاف ذلك فإن الشركات المعتمدة بالبرنامج تستفيد من اتفاقيات الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد سواء ثنائية، أو متعددة الأطراف، والتى يتم إبرامها مع الإدارات الجمركية بالدول الأعضاء فى تلك الاتفاقيات وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

وكشف أنه سيتم توقيع اتفاقية للاعتراف المتبادل مع مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وذلك يسهم فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبى.

أشار إلى البرنامج يضم حاليًا أكثر من 406 شركة بينها 262 مشغلا اقتصاديا مستوردا، مثل“فيفو موبايل كومينيكشن تكنولوجي لصناعة الموبايلات، خالدة للبترول، والمصرية الكندية للطباعة والتغليف، ونحو 136 مُشغلا اقتصاديا مُصدرا.

وقال أبو الحسن إن تجارة الترانزيت لها أهمية كبيرة، وبعض الدول قائمة على هذا النشاط، وتسعى مصر أن يكون لها دور ريادى فى هذا الشأن