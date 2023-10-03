((مصر السيادى)) وبنوك محلية تدرس المساهمة فى ((إيجى كوب))

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن أن صندوق مصر السيادى إلى جانب عدد من البنوك تدرس المشاركة فى شركة المصرية للاستثمار المباشر لموازنة الانبعاثات- ((إيجى كوب))- وهو منصة استثمار مباشر فى شهادات الكربون.

وأضافت الوثيقة التى أطلعت عليها“البورصة”، أن الشركة تعمل حاليًا على الانتهاء من دراسة جدوى اللازمة للانطلاق، وكذلك مناقشة آلية اعتماد الشركات العاملة فى شهادات الكربون، لتساهم فى خطة المساهمات الوطنية من خلال الاستثمار فى تقليل الانبعاثات الكربونية.

ويصل رأسمال المرخص الصندوق المصرى للاستثمار فى المشروعات التى تصدر شهادات الكربون ((إيجى كوب)) إلى مليار جنيه تمول مشروعات الشركات المصرية، التى تحقق خفض للانبعاثات فى مصر وتصدر لها شهادات معتمدة عالميًا لموازنة الانبعاثات من مؤسسة الجولد ستاندرد السويسرية.

وفى وقت سابق قال هانى أسعد، العضو المنتدب لشركة أفانز كابيتال، المنوط بها إدارة الصندوق، إنَّ ((إيجى كوب)) يخطط لجمع مليار جنيه بشكل مبدئى، ومن المقرر أن يكون ((إيجى كوب)) مكملاً لسوق الكربون الطوعية التى تعتزم البورصة المصرية إطلاقها العام الحالى.

وأضاف لـ((البورصة))، أن الشركة ما زالت تجرى بعض الدراسات لسوق شهادات الكربون، كما تنتظر فى الوقت نفسه الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة المالية.

وقالت هالة السعيد رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى على هامش إطلاق فعاليات إيجى كوب، إن EgyCop سيوفر مساحة وظيفية أكبر للإفراج عن الأموال العامة نحو مشروعات التكيف، خاصة فى إطار السياق الحالى لتباطؤ النشاط الاقتصادى العالمى ومحدودية الموارد المالية.

وقالت السعيد إن هناك تكاملًا واضحًا بين الهدف الرئيسى لإطلاق إيجى كوب، وتدشين سوق الكربون الطوعية، حيث إنها تقدم أيضًا أول شركة استثمار مباشر تعمل فى أسواق الكربون الطوعية، مشيرة إلى أن التقاطع فى العمل والمبادرات بين صانعى السياسات والقطاع الخاص يؤكد التزام مصر باتخاذ خطوات تحويلية نحو العمل المناخى.