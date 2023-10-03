((مصر السيادى)) وبنوك محلية تدرس المساهمة فى ((إيجى كوب))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن أن صندوق مصر السيادى إلى جانب عدد من البنوك تدرس المشاركة فى شركة المصرية للاستثمار المباشر لموازنة الانبعاثات- ((إيجى كوب))- وهو منصة استثمار مباشر فى شهادات الكربون.
وأضافت الوثيقة التى أطلعت عليها“البورصة”، أن الشركة تعمل حاليًا على الانتهاء من دراسة جدوى اللازمة للانطلاق، وكذلك مناقشة آلية اعتماد الشركات العاملة فى شهادات الكربون، لتساهم فى خطة المساهمات الوطنية من خلال الاستثمار فى تقليل الانبعاثات الكربونية.
ويصل رأسمال المرخص الصندوق المصرى للاستثمار فى المشروعات التى تصدر شهادات الكربون ((إيجى كوب)) إلى مليار جنيه تمول مشروعات الشركات المصرية، التى تحقق خفض للانبعاثات فى مصر وتصدر لها شهادات معتمدة عالميًا لموازنة الانبعاثات من مؤسسة الجولد ستاندرد السويسرية.
وفى وقت سابق قال هانى أسعد، العضو المنتدب لشركة أفانز كابيتال، المنوط بها إدارة الصندوق، إنَّ ((إيجى كوب)) يخطط لجمع مليار جنيه بشكل مبدئى، ومن المقرر أن يكون ((إيجى كوب)) مكملاً لسوق الكربون الطوعية التى تعتزم البورصة المصرية إطلاقها العام الحالى.
وأضاف لـ((البورصة))، أن الشركة ما زالت تجرى بعض الدراسات لسوق شهادات الكربون، كما تنتظر فى الوقت نفسه الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة المالية.
وقالت هالة السعيد رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى على هامش إطلاق فعاليات إيجى كوب، إن EgyCop سيوفر مساحة وظيفية أكبر للإفراج عن الأموال العامة نحو مشروعات التكيف، خاصة فى إطار السياق الحالى لتباطؤ النشاط الاقتصادى العالمى ومحدودية الموارد المالية.
وقالت السعيد إن هناك تكاملًا واضحًا بين الهدف الرئيسى لإطلاق إيجى كوب، وتدشين سوق الكربون الطوعية، حيث إنها تقدم أيضًا أول شركة استثمار مباشر تعمل فى أسواق الكربون الطوعية، مشيرة إلى أن التقاطع فى العمل والمبادرات بين صانعى السياسات والقطاع الخاص يؤكد التزام مصر باتخاذ خطوات تحويلية نحو العمل المناخى.
MENAFN03102023000202011048ID1107177781
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.