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أسعار المنازل الأسترالية تواصل ارتفاعها بدعم الطلب والفائدة - جريدة البورصة

10/3/2023 3:05:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حافظت أسعار المنازل في أستراليا على ارتفاعها خلال سبتمبر الماضي، مدعومة بارتفاع الطلب وترجيح تأثير حملة البنك المركزي المتشددة برفع أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار المنازل في سيدني، رائدة المدن الأسترالية، بنسبة 1%، بانخفاض طفيف عن الشهر السابق، بحسب شركة“كوريلوجيك” (.CoreLogic Inc) للاستشارات العقارية في تقرير لها صدر يوم الإثنين.

قادت مدينة أديلايد ارتفاعات أسعار المنازل خلال سبتمبر مسجلة زيادة بـ1.7%.

شهدت الشريحة المتوسطة الواسعة للسوق في المدينتين الأكثر تكلفة -وهما سيدني وملبورن- أعلى معدل زيادة في الأسعار، بعد أن كان يقود السوق أعلى ربع شريحة، بحسب“كوريلوجيك”. لا تزال الأسواق الإقليمية متراجعة عن المدينتين الرئيسيتين.

تحديات متجددة

قال تيم لوليس، مدير الأبحاث في“كوريلوجيك”:“ربما بدأنا نرى تحديات متجددة في القدرة على تحمل التكاليف تحول المزيد من الطلب نحو الشريحة المتوسطة من السوق، حيث تكون الحواجز أمام الدخول أقل”.

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي تكاليف الاقتراض بمقدار 4 نقاط مئوية منذ مايو من العام الماضي ما يرفع تكلفة النقد إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 11 عاماً. يشكل الانتعاش غير المتوقع في سوق العقارات مصدر قلق محتمل بالنسبة إلى صانعي السياسات، حيث إن الأسر التي تشعر بأنها أكثر ثراء يُرجح أن يزداد إنفاقها، مما يزيد من ضغوط التضخم.

رغم مخاوف البنك المركزي بشأن الإسكان، يُتوقع أن يترك البنك السياسة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي هذا الأسبوع حيث يقيّم تأثير تشديده حتى الآن.

اقتصاد الشرق

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