203 مليارات جنيه استثمارات الهيئات الاقتصادية بقطاع الإسكان العام المالى الجارى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) “إسكان النواب” توصى بدمج صندوقى“تمويل المساكن” و”الإسكان الاجتماعى”
تخطط الحكومة لاستثمار 203 مليارات جنيه من خلال الهيئات الاقتصادية بقطاع الإسكان خلال العام المالى الجارى 2023-2024 بزيادة عن مخصصات العام المالى الماضى بنحو 5 مليارات جنيه والتى سجلت 198 مليار جنيه.
ووفقا للتقرير الصادر عن لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذى حصلت“البورصة” على نسخه منه، تتوزع المخصصات على“الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وصندوق التنمية الحضرية، وصندوق تمويل المساكن، وهيئة المجتمعات العمرانية”.
وأضاف التقرير، أن إجمالى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن العام المالى الجارى بلغ نحو 2.6 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه العام المالى الماضى بزيادة نحو 500 مليون جنيه.
وأوضح التقرير، أن إجمالى تقديرات الخطة الاستثمارية للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن العام المالى الجارى بلغت 1.7 مليار جنيه فى حين أن الاعتمادات التى خصصت للهيئة فى خطة العام المالى الماضى بلغت 1.4 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية عن العام المالى الجارى بلغت 2.1 مليار جنيه فى حين أن الاعتمادات التى خصصت للهيئة فى موازنة العام المالى الماضى بلغت 1.7 مليار جنيه.
وبلغت تقديرات الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للتنمية السياحية عن العام المالى الجارى 675.3 مليون جنيه فى حين أن الاعتمادات التى خصصت للهيئة فى خطة العام المالى الماضى 451.2 مليون جنيه.
بينما بلغت موازنة صندوق التنمية الحضرية خلال العام المالى 2023-2024 نحو 10.2 مليار جنيه، مقارنة مع 10 مليارات جنيه فى العام المالى الماضى.
وبلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لصندوق التنمية الحضرية عن العام المالى الجارى نحو 7 مليارات جنيه مقارنة بـ10 مليارات جنيه فى العام المالى الماضى.
فيما بلغت موازنة هيئة المجتمعات العمرانية عن العام المالى 2023-2024 نحو 312 مليار جنيه مقارنة بـ315 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الماضى.
وبلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية فى العام المالى الجارى نحو 193.5 مليار جنيه مقارنة بـ186 مليار جنيه فى العام المالى الماضى.
وبلغت تقديرات موازنة صندوق تمويل المساكن عن العام المالى الجارى 525 مليون جنيه، مقارنة بـ506 ملايين جنيه فى العام المالى الماضى.
فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لصندوق تمويل المساكن عن العام المالى 2023-2024 نحو 334.7 مليون جنيه فى حين أن الاعتمادات التى خصصت للصندوق فى خطة العام المالى الماضى بلغت 322.5 مليون جنيه.
وأوصت لجنة الإسكان بمجلس النوب بدمج صندوق تمويل المساكن مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى خاصة أن هذا الصندوق قد أنشئ فى ظل وجود وزارة التعمير التى أصبحت فى الوقت الحالى من ضمن مهام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
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