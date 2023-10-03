203 مليارات جنيه استثمارات الهيئات الاقتصادية بقطاع الإسكان العام المالى الجارى - جريدة البورصة

تخطط الحكومة لاستثمار 203 مليارات جنيه من خلال الهيئات الاقتصادية بقطاع الإسكان خلال العام المالى الجارى 2023-2024 بزيادة عن مخصصات العام المالى الماضى بنحو 5 مليارات جنيه والتى سجلت 198 مليار جنيه.

ووفقا للتقرير الصادر عن لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذى حصلت“البورصة” على نسخه منه، تتوزع المخصصات على“الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وصندوق التنمية الحضرية، وصندوق تمويل المساكن، وهيئة المجتمعات العمرانية”.

وأضاف التقرير، أن إجمالى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن العام المالى الجارى بلغ نحو 2.6 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه العام المالى الماضى بزيادة نحو 500 مليون جنيه.

وأوضح التقرير، أن إجمالى تقديرات الخطة الاستثمارية للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن العام المالى الجارى بلغت 1.7 مليار جنيه فى حين أن الاعتمادات التى خصصت للهيئة فى خطة العام المالى الماضى بلغت 1.4 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية عن العام المالى الجارى بلغت 2.1 مليار جنيه فى حين أن الاعتمادات التى خصصت للهيئة فى موازنة العام المالى الماضى بلغت 1.7 مليار جنيه.

وبلغت تقديرات الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للتنمية السياحية عن العام المالى الجارى 675.3 مليون جنيه فى حين أن الاعتمادات التى خصصت للهيئة فى خطة العام المالى الماضى 451.2 مليون جنيه.

بينما بلغت موازنة صندوق التنمية الحضرية خلال العام المالى 2023-2024 نحو 10.2 مليار جنيه، مقارنة مع 10 مليارات جنيه فى العام المالى الماضى.

وبلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لصندوق التنمية الحضرية عن العام المالى الجارى نحو 7 مليارات جنيه مقارنة بـ10 مليارات جنيه فى العام المالى الماضى.

فيما بلغت موازنة هيئة المجتمعات العمرانية عن العام المالى 2023-2024 نحو 312 مليار جنيه مقارنة بـ315 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الماضى.

وبلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية فى العام المالى الجارى نحو 193.5 مليار جنيه مقارنة بـ186 مليار جنيه فى العام المالى الماضى.

وبلغت تقديرات موازنة صندوق تمويل المساكن عن العام المالى الجارى 525 مليون جنيه، مقارنة بـ506 ملايين جنيه فى العام المالى الماضى.

فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لصندوق تمويل المساكن عن العام المالى 2023-2024 نحو 334.7 مليون جنيه فى حين أن الاعتمادات التى خصصت للصندوق فى خطة العام المالى الماضى بلغت 322.5 مليون جنيه.

وأوصت لجنة الإسكان بمجلس النوب بدمج صندوق تمويل المساكن مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى خاصة أن هذا الصندوق قد أنشئ فى ظل وجود وزارة التعمير التى أصبحت فى الوقت الحالى من ضمن مهام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.