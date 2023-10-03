بالم هيلز تستحوذ على 374 فدانًا لتنفيذ مشروع بمبيعات تقديرية 85 مليار جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استحوذت شركة بالم هيلز للتعمير على مساحة 374 فدانًا مميزة متعددة الاستخدامات مجاورة لمنطقة بالم هيلز أكتوبر، من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضحت الشركة، أن المشروع سيشمل شققاً وفيلات سكنية ومرافق تجارية وإمتداد لنادي بالم هيلز الرياضي وفندق خمس نجوم، بحجم مبيعات تقديرية يصل إلى 85 مليار جنيه.
ويعد هذا الاستحواذ استمرارًا لنجاح المحتمعات السكنية لشركة بالم هيلز للتعمير في منطقة بالم هيلز أكتوبر، حيث سيضيف حوالي 1.6 مليون متر مربع من مخزون الأراض التي ستمنح الشركة من 5-7 سنوات مبيعات جديدة مستقبلية.
وارتفعت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير، بنسبة 14% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 638.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 561.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات النشاط خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 6.91 مليار جنيه، مقابل 6.94 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022.
وكانت تراجعت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير بنسبة 16% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 256.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 305.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 3.5 مليار جنيه، مقابل مبيعات 2.9 مليار جنيه في الربع المقارن من 2022.
وكانت تقدمت شركة بالم هيلز للتعمير، بمستندات قيد تخفيض رأس المال المصدر من 6 مليار جنيه إلى 5,88 مليار جنيه، بتخفيض قدره 120 ملبون جنيه.
ويأتي التخفيض عن طريق إعدام اسهم خزينة البالغ عددها 60 مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها 2 جنيه للسهم.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها و استكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد.
وكانت صدقت الجمعية العامة غير العادية شركة“بالم هيلز للتعمير” على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 6.003 مليار جنيه إلى 5.883 مليار جنيه عبر إعدام أسهم خزينة.
وقررت العمومية تخفيض رأس المال بقيمة 120 مليون جنيه.
وصدقت الجمعية على قرار مجلس إدارة الشركة في 16 أغسطس الماضي وما أسفر عنه من شراء الشركة لعدد 60 مليون سهم خزينة وما ترتب على ذلك من زيادة حقوق التصويت للمساهم الرئيسي والأشخاص المرتبطة للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتعهد الممثل القانوني للشركة والمقدم للبورصة ضمن مستندات شراء أسهم الخزينة، بعرض الأمر على أقرب عمومية وأن يتم الت٩صويت على ذلك.
كما وافقت الجمعية على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.
وكانت قدمت شركة بالم هيلز للتعمير، مقترح للجمعية العامة غير العادية، لتخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 6.003 مليار جنيه إلى 5.88 مليار جنيه.
وأوضحت الشركة أن التخفيض قدره 120 مليون جنيه وذلك من خلال إعدام أسهم خزينة والبالغ عددها 60 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.
وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة، على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بالم هيلز للتعمير، من 6.08 مليار جنيه إلى 6 مليارات جنيه، بتخفيض قدره 78 مليون جنيه.
وسيتم التخفيض عبر اعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 39 مليون سهم، ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 6 مليارات جنيه موزع على عدد 3 مليار سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.
وكان قرر مجلس إدارة بالم هيلز للتعمير فتح حساب بنكي بالبنك العربي الأفريقي الدولي بالإمارات العربية المتحدة.
وقفزت المبيعات الجديدة لشركة بالم هيلز للتعمير إلى 10.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، بمعدل نمو سنوي 83%.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 6.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 73% على أساس سنوي، وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 558 مليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 21% على أساس سنوي
وأرجعت الشركة نمو إجمالي المبيعات إلى زيادة أسعار البيع مصحوبا بنمو في عدد الوحدات المباعة خلال الفترة، حيث ارتفع عدد الوحدات المباعة بنسبة قدرها 33% على أساس سنوي لتصل إلى 1,872 وحدة خلال النصف الأول من عام 2022 في مقابل 1,408 وحدة مباعة خلال نفس الفترة من
وأشار إلى أن الشركة ضخت استمارات بقيمة 1.7 مليار جنيه على أنشطة البناء خلال النصف الأول من عام 2022 ، بزيادة قدرها 25٪ على أساس سنوي ، لافتا إلى التركيز الثابت على زيادة الإنفاق على البناء للتحوط من تضخم التكلفة في الأرباع القادمة وزيادة رصيد مخزوننا الجاهز للنقل البالغ حاليًا 4.4 مليار جنيه.
وأظهرت بادية نموًا إضافيًا من حيث زخم المبيعات الجديدة والإنشاءات والتسليم. نمت المبيعات في البادية بنسبة 144٪ على أساس سنوي لتصل إلى 3.1 مليار جنيه مصري ، مما أدى إلى بيع 677 وحدة.
وأكد منصور على أن بادية استحوذت على 35٪ من المبيعات السكنية الجديدة و 29٪ من إجمالي المبيعات الجديدة، وأن هناك خطة لتسليم أكثر من 500 وحدة في بادية خلال النصف الثاني من عام 2022، متوقعًا أن تكون بادية أكبر مساهم في مبيعات هذا العام.
MENAFN03102023000202011048ID1107177778