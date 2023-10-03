بالم هيلز تستحوذ على 374 فدانًا لتنفيذ مشروع بمبيعات تقديرية 85 مليار جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استحوذت شركة بالم هيلز للتعمير على مساحة 374 فدانًا مميزة متعددة الاستخدامات مجاورة لمنطقة بالم هيلز أكتوبر، من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت الشركة، أن المشروع سيشمل شققاً وفيلات سكنية ومرافق تجارية وإمتداد لنادي بالم هيلز الرياضي وفندق خمس نجوم، بحجم مبيعات تقديرية يصل إلى 85 مليار جنيه.

ويعد هذا الاستحواذ استمرارًا لنجاح المحتمعات السكنية لشركة بالم هيلز للتعمير في منطقة بالم هيلز أكتوبر، حيث سيضيف حوالي 1.6 مليون متر مربع من مخزون الأراض التي ستمنح الشركة من 5-7 سنوات مبيعات جديدة مستقبلية.

وارتفعت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير، بنسبة 14% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 638.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 561.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات النشاط خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 6.91 مليار جنيه، مقابل 6.94 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022.

وكانت تراجعت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير بنسبة 16% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 256.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 305.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 3.5 مليار جنيه، مقابل مبيعات 2.9 مليار جنيه في الربع المقارن من 2022.

وكانت تقدمت شركة بالم هيلز للتعمير، بمستندات قيد تخفيض رأس المال المصدر من 6 مليار جنيه إلى 5,88 مليار جنيه، بتخفيض قدره 120 ملبون جنيه.

ويأتي التخفيض عن طريق إعدام اسهم خزينة البالغ عددها 60 مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها 2 جنيه للسهم.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها و استكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد.

وكانت صدقت الجمعية العامة غير العادية شركة“بالم هيلز للتعمير” على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 6.003 مليار جنيه إلى 5.883 مليار جنيه عبر إعدام أسهم خزينة.

وقررت العمومية تخفيض رأس المال بقيمة 120 مليون جنيه.

وصدقت الجمعية على قرار مجلس إدارة الشركة في 16 أغسطس الماضي وما أسفر عنه من شراء الشركة لعدد 60 مليون سهم خزينة وما ترتب على ذلك من زيادة حقوق التصويت للمساهم الرئيسي والأشخاص المرتبطة للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعهد الممثل القانوني للشركة والمقدم للبورصة ضمن مستندات شراء أسهم الخزينة، بعرض الأمر على أقرب عمومية وأن يتم الت٩صويت على ذلك.

كما وافقت الجمعية على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

وكانت قدمت شركة بالم هيلز للتعمير، مقترح للجمعية العامة غير العادية، لتخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 6.003 مليار جنيه إلى 5.88 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة أن التخفيض قدره 120 مليون جنيه وذلك من خلال إعدام أسهم خزينة والبالغ عددها 60 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.

وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة، على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بالم هيلز للتعمير، من 6.08 مليار جنيه إلى 6 مليارات جنيه، بتخفيض قدره 78 مليون جنيه.

وسيتم التخفيض عبر اعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 39 مليون سهم، ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 6 مليارات جنيه موزع على عدد 3 مليار سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.

وكان قرر مجلس إدارة بالم هيلز للتعمير فتح حساب بنكي بالبنك العربي الأفريقي الدولي بالإمارات العربية المتحدة.

وقفزت المبيعات الجديدة لشركة بالم هيلز للتعمير إلى 10.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، بمعدل نمو سنوي 83%.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 6.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 73% على أساس سنوي، وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 558 مليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 21% على أساس سنوي

وأرجعت الشركة نمو إجمالي المبيعات إلى زيادة أسعار البيع مصحوبا بنمو في عدد الوحدات المباعة خلال الفترة، حيث ارتفع عدد الوحدات المباعة بنسبة قدرها 33% على أساس سنوي لتصل إلى 1,872 وحدة خلال النصف الأول من عام 2022 في مقابل 1,408 وحدة مباعة خلال نفس الفترة من

وأشار إلى أن الشركة ضخت استمارات بقيمة 1.7 مليار جنيه على أنشطة البناء خلال النصف الأول من عام 2022 ، بزيادة قدرها 25٪ على أساس سنوي ، لافتا إلى التركيز الثابت على زيادة الإنفاق على البناء للتحوط من تضخم التكلفة في الأرباع القادمة وزيادة رصيد مخزوننا الجاهز للنقل البالغ حاليًا 4.4 مليار جنيه.

وأظهرت بادية نموًا إضافيًا من حيث زخم المبيعات الجديدة والإنشاءات والتسليم. نمت المبيعات في البادية بنسبة 144٪ على أساس سنوي لتصل إلى 3.1 مليار جنيه مصري ، مما أدى إلى بيع 677 وحدة.

وأكد منصور على أن بادية استحوذت على 35٪ من المبيعات السكنية الجديدة و 29٪ من إجمالي المبيعات الجديدة، وأن هناك خطة لتسليم أكثر من 500 وحدة في بادية خلال النصف الثاني من عام 2022، متوقعًا أن تكون بادية أكبر مساهم في مبيعات هذا العام.