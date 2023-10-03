رئيسة بعثة موئل الأممية بالكويت التدخل لمواجهة التحديات أمام مدن العالم ضرورة للوصول إلى مستقبل حضري

مهدي: من سياسات الخطة الإنمائية ما يسمى تشييد بيئة تحتية متماسكة



أكدت رئيسة بعثة موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للكويت والخليج العربي د. أميرة الحسن ضرورة التدخل السريع والجاد لمواجهة التحديات التي تشهدها الكثير من المدن حول العالم في مختلف المجالات الحضرية من أجل الوصول إلى مستقبل حضري مشرق.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الحسن لـ«كونا» أمس الاثنين عقب افتتاح المنتدى الحضري الوطني الثاني للموئل في الكويت بالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بمناسبة (شهر أكتوبر الحضري) واليوم العالمي للموئل تحت عنوان «مدن الكويت.. إنجازات وتحديات».

وقالت إن المنتدى يركز هذا العام على (مدن الكويت في ظل خطة كويت جديدة.. الاستدامة الحضرية والتنمية) وشهر أكتوبر الحضري الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة لتسليط الضوء على أهمية التطور الحضري وتعزيز النمو المستدام في المدن حول العالم.

وأضافت أنه يتم خلال هذا الشهر تنظيم العديد من الفعاليات والمناقشات على مستوى عالمي وإقليمي ومحلي للتركيز على قضايا التحضر والبحث عن حلول مستدامة للتحديات التي تواجه المدن لتحقيق أفضل ممارسات التطور الحضري.

وأوضحت أن المنتدى يسلط الضوء على دور المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في الكويت ضمن خطة الدولة.

وبينت الحسن ان شهر أكتوبر الحضري لهذا العام حافل بالأنشطة المتنوعة، إذ ستقام البرنامج للمرة الأولى في الكويت سلسلة الإفطار الحضري (حديث المدينة) وهي سلسلة من النقاشات والحوارات مع أصحاب الاختصاص في مختلف المجالات التي تصب ضمن اهتمامات المدن وتحضرها.

وأشارت إلى أن الاحتفال يتضمن إعادة التدوير وتنظيف الشواطئ والتخضير في مبادرة من البرنامج لربط أعماله مع توجهات الكويت للوصول إلى الحياد الكربوني تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورؤية الحكومة الكويتية نحو مستقبل حضري مستدام.

من جانبه، قال الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي في تصريح مماثل إن الاحتفال يتطرق لموضوع التنمية الحضرية الذي يعد سياسة مهمة ضمن سياسات الخطة الانمائية تحت مسمى (إيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا) من خلال تعزيز بناء المدن الخضراء ورفع كفاءة إدارة مصادر المياه وزيادة نسبة إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف مهدي أن هناك سياسة أخرى من سياسات الخطة الإنمائية متعلقة بموضوع التنمية الحضرية وهي ما يسمى تشييد بيئة تحتية متماسكة، موضحا أن من أبرز المشاريع المرتبطة والمتعلقة بالتنمية الحضرية هي المخطط الهيكلي الرابع لعام 2040 الذي تم اعتماده مؤخرا من قبل مجلس الوزراء.

وثمن تعاون برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، لافتا إلى أن مشاركتهم بالاحتفال تأتي في إطار التعاون والشراكة المستمرة مع جميع منظمات الأمم المتحدة.

يذكر ان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يعمل في أكثر من 90 دولة لدعم الناس في المدن والمستوطنات البشرية والتركيز على التنمية الحضرية ويعمل مع الحكومات والشركاء المحليين، حيث تجمع مشاريعه ذات التأثير الكبير بين الخبرات العالمية والمعرفة المحلية لتقديم حلول هادفة في الوقت المناسب.