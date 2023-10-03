الديوان ترشيح 4266 مواطنا ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن ديوان الخدمة المدنية ترشيح 4266 مواطنا ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المسجلين لدى الديوان والراغبين في العمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.
وأكد الديوان في بيان صحافي استمراره في تلقي خطة الجهات الحكومية لاسيما احتياجاتها من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين.
ودعا المرشحين لمراجعة جهة العمل التي تم ترشيحهم لها مباشرة دون الحاجة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية.
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