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الأشغال تجري ممارسة لصيانة التكييف المركزي لمبانيها والعطاءات 23 أكتوبر الجاري

10/3/2023 3:04:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة تجري ممارسة لأعمال صيانة أجهزة التكييف المركزي لمبانيها الكائنة في المناطق الخارجية.
وآخر موعد لتقديم العطاءات لإدارة المشتريات والمخازن بوزارة الأشغال هو 23 أكتوبر 2023 ويرفض أي عطاء بعد هذا الموعد، ومدة تنفيذ العقد عامين ويبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فتح ظروف العطاءات.
وقالت المصادر إن هذه الممارسة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل العروض البديلة وهي مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات الحاصلة على شهادة قيد وكالة صادرة من وزارة التجارة والصناعة أو موزع معتمد والمؤهلة لهذا العمل والمسجلة لدى الوزارة بسجل الموردين وفي الجهاز المركزي للمناقصات العامة لعام 2023.

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