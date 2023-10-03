الخالد تسلم رسالتين من حاكم دبي لحضور منتدى الاستثمار العالمي والقمة العالمية للمناخ

(MENAFN
- Al-Anbaa) تسلم رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد رسالتين خطيتين من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لحضور منتدى الاستثمار العالمي والمقرر عقده في مدينة ابوظبي خلال الفترة من 16 حتى 20 اكتوبر الحالي والمشاركة في القمة العالمية للعمل المناخي.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي ان ذلك جاء خلال استقبال الشيخ طلال الخالد سفير دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الكويت د.مطر النيادي. وأكد الشيخ طلال الخالد، بحسب البيان، على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، معربا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذه الدعوة الكريمة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.
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