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الخالد تسلم رسالتين من حاكم دبي لحضور منتدى الاستثمار العالمي والقمة العالمية للمناخ

10/3/2023 3:04:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تسلم رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد رسالتين خطيتين من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لحضور منتدى الاستثمار العالمي والمقرر عقده في مدينة ابوظبي خلال الفترة من 16 حتى 20 اكتوبر الحالي والمشاركة في القمة العالمية للعمل المناخي.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي ان ذلك جاء خلال استقبال الشيخ طلال الخالد سفير دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الكويت د.مطر النيادي. وأكد الشيخ طلال الخالد، بحسب البيان، على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، معربا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذه الدعوة الكريمة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.

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