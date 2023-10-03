بالفيديو المطيري انطلاق تكويت إشرافية التعاونيات لتوفير 3000 فرصة عمل للمواطنين



العتيبي: نسعى إلى تكويت الجمعيات التعاونية وتوجيه العمالة الوطنية نحو القطاع الخاص

اليوسف: تعيين 28 مديراً عاماً بالجمعيات و114 نائباً و49 رئيس قسم بالمرحلة الأولى الفارس: نعمل على اعتماد اختبار لاختيار الموظفين ضمن المراحل المقبلة للمشروع

بشرى شعبان

أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية مشروع «تكويت الوظائف الإشرافية بالتعاونيات»، حيث يهدف المشروع الى توفير 3000 فرصة عمل للكويتيين، كما ستستقبل اللجنة المختصة 191 متقدما عبر منصة «فخرنا» خلال 15 يوما لإجراء المقابلات الإرشادية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك للإعلان عن انطلاق المشروع أمس. وأعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي ان الهيئة بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون بدأت أمس في اجراء المقابلات الإرشادية الخاصة بالوظائف الإدارية في القطاع التعاوني، حيث بلغ عدد الشواغر للدفعة الأولى للجمعيات التي تم إدخال شواغرها من 23 يوليو حتى 13 أغسطس نحو 25 وظيفة شاغرة في 11 جمعية تعاونية.

وقال العتيبي في تصريح صحافي ان هذه الخطوة جاءت لتكويت الجمعيات واستمرارا في جهودها لتوجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص وخاصة القطاع التعاوني.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز المطيري استمرار تعيين المواطنين في الجمعيات التعاونية لغير الوظائف الاشرافية وفق الشروط المحددة وهي أن تكون نسبة الرواتب في ميزانية الجمعيات مستوفية للشروط وبموافقة مجلس الإدارة. ونفى المطيري في تصريح صحافي وقف تعيين المواطنين بالجمعيات التعاونية، موضحا انه مستمر، ووفق الضوابط المحددة، مبينا ان المتقدم لا يخضع لاختبارات السمات الشخصية ولكن مقابلات إرشادية. وأضاف: نعتمد آلية التعاون المشتركة التي اقرها مجلس الوزراء كخيار أساسي لتنفيذ خطة تكويت الجمعيات التعاونية تتطلب التنسيق الكامل والتعاون المستمر من اجل وضع الآليات القانونية واللوجستية اللازمة لتنفيذ الخطة، مؤكدا ان الجهود مستمرة لتسريع عملية تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية واستكمال بقية مراحل تنفيذ الخطة للوصول لتحقيق الهدف المنشود وهو توفير 3000 فرصة عمل للكويتيين في قطاع التعاون واستقطاب الكوادر الوطنية للعمل بهذا القطاع. من جهتها، أكدت نائب المدير العام لتنمية العمالة الوطنية بالتكليف في الهيئة العامة للقوى العاملة نجاة اليوسف ان الهيئة مستمرة لمدة أسبوعين في اجراء المقابلات الارشادية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بالجمعيات، معلنة ان المقابلات الإرشادية ستكون لحوالي 191 مواطنا تم قبولهم واستكمال بياناتهم من اصل 380 متقدما، بحيث يتم إرشادهم كخطوة أولى لاختيار المقبولين منهم للتعيين على المسميات الإشرافية الشاغرة بالجمعيات بواقع 28 مدير عام و114 نائب مدير عام و49 رئيس قسم.

من ناحيته، اعتبر رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبد الوهاب الفارس ان البدء بالخطوة الاولى من المشروع هو انجاز للجهات المعنية، مبينا ان القطاع التعاوني مؤتمن على أموال المساهمين والأمن الغذائي، كما ان أبناء الديرة افضل من يدير مع كامل الاحترام للعاملين من الجنسيات الأخرى. وتابع الفارس: مع إطلاق المشروع نكون احكمنا الرقابة على العمل التعاوني، لاسيما مع وضع نظام واضح لكل اجراءات العمل ووضع هيكل تنظيمي وتوفير حوافز مالية وتحديد الرواتب والأمان الوظيفي بعدم إنهاء خدمات أي موظف الا بموجب خطأ جسيم وبقرار من وزارة الشؤون وليس مجلس ادارة الجمعية كما كان يحدث سابقا، كما يلزم المشروع اللجنة الرباعية باختيار افضل المتقدمين للمحافظة على أموال المساهمين والأمن الغذائي. وأكد أن الاتحاد يسعى الى اعتماد الاختبارات في المراحل المقبلة من المشروع، حيث يتم الاختيار في المرحلة الحالية عبر المقابلة الارشادية مع تعبئة استمارة تتضمن نحو 15 سؤالا.