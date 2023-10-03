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خالد العصيمي مديرا لهيئة الطرق بالتكليف

10/3/2023 3:04:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أصدرت وزارة الأشغال قرارا وزاريا يقضي بتكليف م.خالد ضاوي العصيمي القيام بأعمال مدير عام للهيئة العامة للطرق والنقل البري. والعصيمي هو كبير المهندسين المدنيين ومدير إدارة الطرق السريعة، وتم تكليفه وفق القرار الوزاري مديرا عاما لهيئة الطرق، بالإضافة إلى عمله.

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