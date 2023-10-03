خالد العصيمي مديرا لهيئة الطرق بالتكليف

خالد العصيمي مديرا لهيئة الطرق بالتكليف
التاريخ
10/3/2023 3:04:41 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أصدرت وزارة الأشغال قرارا وزاريا يقضي بتكليف م.خالد ضاوي العصيمي القيام بأعمال مدير عام للهيئة العامة للطرق والنقل البري. والعصيمي هو كبير المهندسين المدنيين ومدير إدارة الطرق السريعة، وتم تكليفه وفق القرار الوزاري مديرا عاما لهيئة الطرق، بالإضافة إلى عمله.
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