مجلس الوزراء قيادة صاحب السمو الرشيدة والحكيمة للبلاد شهدت إكمال مسيرة العطاء ومرحلة جديدة لبناء المستقبل



جهود مخلصة يبذلها جميع المسؤولين عن مشاركة الكويت في «معرض إكسبو 2025 أوساكا» تأكيد دور هيئة الرياضة بتسخير كل الإمكانات لدعم المشاركة الكويتية بـ «الألعاب الآسيوية الـ 19»



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد. وبعد الاجتماع، صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة الشيخ سالم العبدالله بما يلي:

استهل مجلس الوزراء اجتماعه برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم والتي صادفت يوم الجمعة الماضي، مشيدا بالنهج الراسخ الذي يجسد الخصوصية الكويتية بعلاقة الحاكم بشعبه والقيادة الرشيدة والحكيمة لسموه، حفظه الله ورعاه، والتي شهدت خلالها البلاد إكمالا لمسيرة العطاء والبناء ومرحلة جديدة لبناء مستقبل يواكب مستجدات العصر وتطوراته، متمنيا لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في وطننا العزيز.

من جانب آخر، قدم وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن بداح المطيري عرضا مرئيا لمجلس الوزراء حول كل التفاصيل المتعلقة بمشاركة الكويت في «معرض إكسبو 2025 أوساكا» والإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها من أجل ظهور جناح الكويت في «معرض إكسبو 2025 أوساكا» بأبهى صورة تليق بسمعة ومكانة الكويت في المحافل الدولية والذي توج بتاريخ 19/9/2023 بتوقيع عقد تنفيذ الجناح، وبذلك أصبحت الكويت الدولة الأولى عربيا والثامنة عالميا التي توقع عقد تنفيذ جناحها لهذا المعرض.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة الذي يبذلها جميع المسؤولين والقائمين على مشاركة الكويت في «معرض إكسبو 2025 أوساكا» وعلى رأسهم وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن بداح المطيري، والوكيل المساعد في وزارة الإعلام للشؤون الإدارية والمالية المفوض العام للكويت لدى «إكسبو 2025 أوساكا» سالم الوطيان، والجهات الحكومية المعنية على دورهم في سرعة إنهاء الإجراءات وتذليل الصعاب، حرصا منهم على رفع اسم الكويت عاليا في هذا المعرض. ثم أحاط وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان مجلس الوزراء علما بشأن الزيارة التي قام بها مؤخرا للمنتخبات الكويتية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 المقامة في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية وبالجولة الميدانية التفقدية داخل القرية الرياضية، حيث التقى برؤساء الاتحادات الرياضية المشاركة في هذه الدورة للاطمئنان على اللاعبين واللاعبات وتفقد الخدمات والمرافق المخصصة لهم في القرية، كما حضر عدد من المنافسات التي تشارك فيها المنتخبات الكويتية لتقديم الدعم المعنوي للاعبين واللاعبات خلال هذه المنافسات، مؤكدا على دور الهيئة العامة للرياضة والقائمين عليها في تسخير كل الإمكانات والموارد لدعم اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية في مشاركتها، وكذلك دعم الرياضيين الكويتيين المشاركين في الدورة، مشيدا بالجهود المخلصة التي يبذلها رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية ومديرة البعثة الرياضية الكويتية في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 فاطمة مسعود حيات واللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات المشاركة في هذه الدورة من أجل رفع شأن واسم الكويت عاليا في البطولات والمحافل الرياضية.