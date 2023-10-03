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وزراء الشؤون العرب بحثوا تنفيذ العقد العربي الثاني لذوي الإعاقة

10/3/2023 3:04:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032 وذلك بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود. جاء ذلك خلال المنتدى رفيع المستوى بشأن تنفيذ العقد العربي الثاني لذوي الإعاقة الذي يقام تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيّد بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
وناقش الوزراء العرب تبادل التجارب والخبرات من أجل ضبط الآليات الكفيلة بتنفيذ المحاور الـ17 التي يتضمنها هذا العقد المنبثق عن قرار القمة العربية الـ 32 التي عقدت في المملكة العربية السعودية في مايو الماضي. كما ناقش الوزراء التشريعات والسياسات والخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية وضمان العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى المشاركة في الحياة السياسية والأنشطة الثقافية والرياضية.
وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية هيفاء أبوغزالة، في كلمة لها، أن مخرجات هذا المنتدى وتوصياته ستطرح في القمة التنموية العربية التي ستعقد بموريتانيا بعد عرضها على مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية من أجل العمل على تنفيذها بصفة تشاركية.

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