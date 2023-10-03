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وزير الإسكان بناء مدن إسكانية متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص وشركات عالمية

10/3/2023 3:04:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسير نحو بناء مجموعة من المدن الإسكانية المتكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص وشركات عالمية خلال الفترة القريبة المقبلة. وأضاف الرقبة، في بيان صحافي بمناسبة يوم الإسكان العربي، أن المؤسسة أبرمت مؤخرا مذكرة تعاون في مجال التطوير الاسكاني وذلك ضمن سبع اتفاقيات تعاون مشتركة وقعت خلال لقاءات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مع الجانب الصيني، الهدف منها بناء مدن إسكانية متكاملة. وأوضح أن المذكرة ستعزز أشكال التعاون من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة وتنظيم الزيارات المتبادلة ومشاركة المعلومات الفنية، إضافة إلى العمل جنبا إلى جنب مع السلطة التشريعية لإقرار مجموعة من القوانين تساهم في توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتسريع الدورة المستندية لتنفيذ المشاريع. وأشار إلى أن الكويت تنفذ حاليا مجموعة من المشاريع الاسكانية الضخمة كمشروع جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد والتي تخدم آلاف الأسر الكويتية. وأوضح أنه وعلى أرض الواقع جرى الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية لـ 36749 قسيمة ضمن مشاريع شمال ووسط البلاد وهي في المطلاع وغرب عبدالله المبارك وجنوب عبدالله المبارك، إضافة إلى دخول مشروع جنوب صباح الأحمد حيز التنفيذ واستكمال طرح وتوقيع عقود مشروع جنوب سعد العبدالله إلى جانب مجموعة من الفرص الاستثمارية التي تعزز الإيرادات المالية للمؤسسة.
وقال الرقبة إن المؤسسة والتزاما منها بالمعايير الدولية والعربية تنفذ مشاريعها وفق أحدث تصاميم المدن الصديقة للإنسان بما يحقق الارتقاء النفسي والاجتماعي للمواطنين. وبين أن من ضمن ما تقوم به المؤسسة ومن خلال شراكاتها الإقليمية والعربية هي الاستفادة من الخبرات المتنوعة والحديثة في تطوير المدن وتصميمها وفق أحدث طراز يوفر من خلاله مساحات شاسعة واستغلالها بشكل صحيح بيئيا وخدماتيا، ما يوفر حاجة المواطن إضافة إلى تحقيق الراحة النفسية له. ولفت إلى أن العمل مستمر لتجاوز جميع التحديات التي تعترض توفير الرعاية السكنية للمواطنين سواء كانت تشريعية أو تنفيذية على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
من جهتها، قالت مدير عام المؤسسة بالتكليف أمينة العوضي إن المؤسسة تسعى إلى توفير السكن الكريم والبيئة الصحية للمواطنين تطبيقا لتعليمات مجلس الوزراء وتوجه الدولة ضمن خطة التنمية، مشيدة بالجهود المثمرة من قبل العاملين بالمؤسسة بمختلف قطاعاتها.

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