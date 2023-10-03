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الكهرباء تنسق مع البترول الوطنية لشحن المركبات الكهربائية في محطاتها من 2030

10/3/2023 3:04:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جاهزية الوزارة للتعاون والتنسيق مع شركة البترول الوطنية التي تعمل على استحداث خطة لتوفير نقاط شحن المركبات الكهربائية، وذلك لتطبيق استراتيجيتها الرامية إلى توفير نقاط شحن المركبات كخدمة إضافية في محطات الوقود التابعة للشركة ابتداء من عام 2030. وأوضحت المصادر أن الوزارة انتهت من إعداد لائحة الشواحن للمركبات الكهربائية في الكويت في شهر سبتمبر من العام الماضي 2022 التي تضمنت الاستراتيجيات والقواعد المنظمة والأسس والمعايير لمنظومة الشواحن للسيارات الكهربائية، إضافة إلى أسس ربط المنظومة بشبكة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وفقا للشروط الفنية والمعايير القياسية المناسبة للظروف المناخية للكويت فيما يخص شواحن السيارات الكهربائية.
واشارت الى أن التوجه نحو توفير نقاط شحن المركبات في عدد من القطاعات والمواقع على مستوى البلاد ومنها مؤسسات حكومية وخاصة يأتي في إطار مواكبة الوزارة للتحول العالمي نحو السيارات الكهربائية يهدف الى استخدام الطاقة النظيفة للنقل، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 بتحقيق بيئة معيشية مستدامة وإيجاد بيئة نظيفة أقل تلوثا بما يحافظ على البيئة وصحة المواطنين.

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