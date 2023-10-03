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ريم الفليج تبادل الآراء والخبرات لتعزيز المنظومة الغذائية بدول التعاون الإسلامي

10/3/2023 3:04:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت رئيسة مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية د.ريم الفليج أهمية المشاركة في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في تعزيز الأمن الغذائي لدول المنظمة.
وقالت الفليج في تصريح لـ «كونا» عقب اختتام أعمال المؤتمر بالدوحة إن المشاركة في هذا المؤتمر «مهمة» لاسيما في ظل ما يواجه العالم من تحديات تمس منظومة الأمن الغذائي وتأثر سلاسل الإمداد الغذائي في أوقات الكوارث والأزمات.
واعتبرت أن المؤتمر فرصة لتبادل الآراء والخبرات لتعزيز المنظومة الغذائية بالدول الأعضاء خاصة في الأوقات الاستثنائية مثل الكوارث الطبيعية او النزاعات، معربة عن شكرها لحكومة وشعب قطر على استضافة المؤتمر الذي يأتي في وقت تحتاج اليه عديد من الدول لتعزيز منظومتها الغذائية.
وذكرت الفليج أن المؤتمر خرج بعدد من التوصيات، أبرزها أهمية تعزيز البحث العلمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتضافر الجهود كافة في دعم الدول التي تواجه تحديات مثل الكوارث الطبيعية.
وأشارت إلى اعتماد قرار بتعزيز التعاون البيئي في إطار منظمة التعاون الإسلامي في قطاع الأغذية والزراعة لبناء نظم غذائية أكثر مرونة والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والإنتاجية والقدرة على الصمود. وأوضحت الفليج أن المؤتمر يدعو الى تشجيع الدول الأعضاء على تعزيز قدرات وتدريب المنتجين المحليين وصغار المزارعين المتعلقة باستدامة النظم الغذائية وكذلك تعزيز مرونة وإنتاجية قطاع الأغذية.

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