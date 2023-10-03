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بالفيديو مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يكرم11 مخترعا كويتيا حازوا براءات اختراع عالمية

10/3/2023 3:04:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
أقام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي حفل تكريم لأحد عشر مخترعا كويتيا حازوا براءات اختراع عالمية من الولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وذلك تقديرا لجهودهم العلمية.
وقال رئيس مجلس إدارة المركز بدر الحميضي، خلال حفل التكريم، الذي حضره المدير العام للمركز ندا الديحاني، إن تكريم كوكبة من المخترعين الكويتيين هو محل فخر واعتزاز بأبناء الوطن وطاقاتهم الخلاقة والمبدعة، ورسالة دعم وتشجيع لكل مبدعينا على تقديم المزيد من الاختراعات المفيدة للعالم، وبما يحقق مضي الكويت قدما على مؤشرات الابتكار العالمية.
وأضاف الحميضي أن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع حريص على دعم المخترعين ماديا وفنيا والأخذ بيدهم وتشجيعهم في ميادين الإبداع، علاوة على منحهم براءات اختراعات ومتابعة جهودهم وأفكارهم لتصل إلى مبتغاها في تسجيلها واعتمادها عالميا.
وأعرب عن التقدير والفخر بالاختراعات المبتكرة، التي قدمها هؤلاء المبدعون، وتنوعت بين جهاز لاستخراج الأدوات (المبارد) المكسورة من داخل القنوات العصبية لجذور الأسنان الذي نال براءة اختراع من المكتب الأميركي لبراءات الاختراع وأداة حمل ورفع الهاتف النقال والأجهزة المحمولة الذي نال براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وذكر أن الاختراعات تضم أيضا جهازا محولا باليد لإزالة التلوث الاشعاعي عن الأسطح الذي نال براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأميركية واختراع يتمثل بطريقة لكشف كسور العظام باستخدام تشتت الضوء ونال براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأوروبية في ألمانيا.
من جانبه، أشاد الديحاني في تصريح مماثل بما قدمه المخترعون من أفكار مبتكرة ومبدعة في اختراعاتهم نالوا على إثرها براءات اختراع عالمية تليق بهم وتشكل إضافة مهمة إلى سجل الإبداع والاختراع في الكويت وتقدمها على مؤشرات الابتكار العالمية.
قائمة المكرمين
- محمد أحمد العنزي - محمد عبدالله العنزي - انتصار حسين الشحيمة: نالوا براءة اختراع من المكتب الأميركي لبراءات الاختراع عن جهاز لاستخراج الأدوات (المبارد) المكسورة من داخل القنوات العصبية لجذور الأسنان.
- جيهان عبدالصاحب القريني: نالت براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن أداة حمل ورفع الهاتف النقال والأجهزة المحمولة.
- نهى حزمان الميع: نالت براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأميركي عن جهاز محمول باليد لإزالة التلوث الإشعاعي عن الأسطح.
- د. علي طالب حاجية - إبراهيم خليل سلطان - كوثر فؤاد المجادي - سارة محمد العمران - شموخ أحمد الفيلكاوي- سارة يوسف بورجيب نالوا براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأوروبية في ألمانيا عن طريقة للكشف عن كسور العظام باستخدام تشتت الضوء.

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