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يوم الوحدة الألمانية بقلم السفير الألماني هانس كريستيان فرايهير فون رايبنتس

10/3/2023 3:04:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بمناسبة اليوم الوطني الألماني، أتقدم بأطيب التحيات إلى الجالية الألمانية في الكويت، وإلى قيادة وحكومة دولة الكويت الصديقة، وأتقدم كذلك بالشكر إلى الشعب الكويتي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
لقد أصبح يوم الوحدة الألمانية عيدنا الوطني باعتباره الحدث الأكثر أهمية في تاريخنا المعاصر، والذي ساهم بشكل لا مثيل له في تكوين وصياغة ألمانيا الحديثة، فبعد عقود من الانفصال المؤلم، تم أخيرا وفي سلام تام توحيد المانيا الشرقية والغربية تحت راية واحدة.
سبقت الوحدة الأحداث التي وقعت عام 1989، عندما بدأ مواطنو ألمانيا الشرقية، وخاصة في مدن لايبزيغ ودريسدن وبرلين، في تنظيم مسيرات أسبوعية سلمية للاحتجاج على النظام القديم، والمطالبة بالمزيد من الحرية والديموقراطية.
وانتشرت ما كانت تسمى بـ «مسيرات الاثنين» كالنار في الهشيم، وأرسلت رسالة قوية في كل أنحاء البلاد. بعد فترة وجيزة، بلغت هذه الأحداث ذروتها لتصبح ثورة سلمية، أدت إلى انهيار أسس دولة ألمانيا الشرقية القديمة في غضون أشهر قليلة.
وتلا ذلك مفاوضات سياسية أسفرت عن إعادة توحيد ألمانيا الشرقية والغربية في الثالث من أكتوبر عام 1990، منهية بذلك فصلا مظلما من تاريخ المانيا ما بعد الحرب، دون إطلاق رصاصة واحدة. لقد أصبحت معجزة إعادة التوحيد السلمي ممكنة لأنها حظيت بدعم جيراننا في أوروبا الشرقية وحلفاء ألمانيا الغربيين، ونحن لا نزال ممتنين لهم حتى يومنا هذا.
علاوة على ذلك، فإن الثالث من أكتوبر يرمز أيضا إلى حقبة جديدة في علاقاتنا الدولية: انطلاقا من شعورنا بالمسؤولية، فقد قمنا بتفعيل ثقلنا السياسي في المحافل الدولية، ورفعت ألمانيا الجديدة صوتها من أجل تخفيف الصراعات، ومحاربة الظلم، ودعم سيادة القانون، وتعزيز المساواة، والدفاع عن حقوق الإنسان، والتعاون الوثيق في جميع أنحاء العالم.
ولن تقف المانيا مكتوفة الأيدي في مواجهة العدوان: لهذا السبب نقف بثبات في الدفاع عن سيادة أوكرانيا ضد أي عدوان عسكري غير مبرر، كما وقفنا جنبا إلى جنب مع الكويت في الساعات المظلمة من عام 1990، عندما واجهت الغزو.
ومن مفارقات القدر، أنه عندما ابتهجت ألمانيا أخيرا بإعادة توحيد شطريها، كان وجود الكويت ذاته معلقا بخيط رفيع. لقد تغلب بلدانا على الأوقات المظلمة التي مرا بها من خلال مساعدة الآخرين لهما، وهذه الرؤى التاريخية هي أحد المصادر التي يتدفق منها إيماننا بالتضامن والمساعدة الإنسانية.
واليوم، لدى كل من ألمانيا والكويت قصة جديدة تبعث على التفاؤل لترويها: لقد صمدت صداقتنا أمام اختبار الزمن، وقد زاد ونما فهمنا لبعضنا البعض. سارعت ألمانيا إلى الاعتراف بالكويت بعد استقلالها، من خلال خطوات رسمية، تمثلت في إقامة علاقات ديبلوماسية بعد فترة وجيزة عام 1964. ومنذ ذلك الوقت، فإن علاقاتنا تزداد قوة وصلابة يوما بعد يوم.
يمكننا القول اليوم بكل فخر إن التجارة موجودة في الحمض النووي لكل من بلدينا، فقد بدأت العلاقات التجارية الأولى قبل فترة طويلة من استقلال الكويت، وخاصة في قطاع السيارات، حيث تم تسليم أول سيارة بورشه إلى الكويت عام 1954، وتبعتها السيارة الأسطورية 911 بعد عشر سنوات. واليوم، لا تزال ألمانيا أكبر مصدر أوروبي للسلع الاستهلاكية عالية الجودة إلى الكويت، في الوقت ذاته تعد الكويت مستثمرا رئيسيا في ألمانيا.
وفي المنتديات الدولية، تعاونت ألمانيا والكويت في الكثير من القضايا الهامة الملحة، بما في ذلك ما يتعلق بسورية واليمن وباعتبارهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2019. وأصبحت الكويت، بتقاليدها الديموقراطية، شريكا دوليا موضع تقدير واحترام في المنطقة في سعينا من أجل الحصول على حلول عالمية للتحديات المعاصرة.
وماذا عن مواطنينا؟ لقد كان لي شرف أن أشهد بنفسي أن ألمانيا أصبحت بالنسبة للعديد من الكويتيين الوطن الثاني المفضل، على الأقل خلال فصل الصيف، حيث لا ينظر اليهم على انهم سياح بل أعضاء مهمون في الجاليات الألمانية هناك.
انطلاقا من هذه الخلفية، فقد أصبح الوقت مناسبا للغاية أن يسعى بلدانا الآن إلى رفع العلاقات إلى مستوى أكبر، ويسعدني أن أشير إلى أنه ـ في مايو 2024 ـ ستحتفل ألمانيا والكويت معا بمرور 60 عاما على العلاقات الديبلوماسية بينهما، ويمكننا الآن أن نقول بكل فخر: «لقد نضج فهمنا ووصل إلى الأعماق الإستراتيجية».
نحن نعمل الآن على إقامة شراكة استراتيجية أكبر من أجل المستقبل. كما أن هناك تقديرا متبادلا لصنع السياسات الرشيدة، والالتزام الإنساني على مستوى العالم، واتباع نهج مبدئي في التعامل مع مسائل السلام والأمن في مواجهة التحديات الدولية المشتركة من تغير المناخ، وأمن الطاقة، بالإضافة إلى مكافحة الفقر وسيادة القانون.
على إثر هذه التطورات، فإننا نهدف إلى خلق قنوات تواصل أكبر خاصة مع الشباب في بلدينا. وهنا أرى إمكانية كبيرة للتعاون في السنوات المقبلة.
نحتفل اليوم بمرور 60 عاما على العلاقات الديبلوماسية، فلدينا جذور عميقة وصداقة دائمة، وإنني أتطلع إلى الاحتفال المشترك بهذه المناسبة، وفتح فصل جديد من التعاون بين شعبينا.
ولا يسعني أن أنهي كلامي دون أن أتقدم شخصيا بامتناني وشكري العميق لصاحب السمو، وسمو ولي العهد، وكذلك وزير الخارجية، ووزارة الخارجية على دعمهم الثابت والسخي لعملنا في الكويت، وأتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الوثيقة في السنوات القادمة.

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