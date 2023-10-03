كيف يتم اختيار أهداف التنمية المستدامة؟ بقلم د جابر الوندة

وصلنا في مقالاتنا الخاصة بالاستدامة وعلاقتها بالقطاع الخيري الإنساني والتحديات المرتبطة به، إلى ذكر أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي تبنتها الأمم المتحدة والتي حرصت على تفعيلها وبيان مدى تحققها على أرض الواقع، فحددت غايات ومقاصد تفصيلية لكل هدف من هذه الأهداف السبعة عشر، فهناك إجمالا 169 غاية للأهداف السبعة عشر، ولكل غاية ومقصد من غايات هذه الأهداف من 1 إلى 3 من المعايير والمؤشرات التي تقيس تحقيق هذه «الغايات»، فمثلا الهدف الأول وهو «القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان» له 7 غايات، الغاية الأولى منه وهي «القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام 2030، وهو يقاس حاليا بعدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم»، له مؤشر أداء ومقياس وهو «نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي، مصنفين بحسب نوع الجنس، والفئة العمرية، والوضع الوظيفي، والموقع الجغرافي (حضري/ ريفي)»، وهكذا الأمر مع كل هدف. وعامة هناك 304 مؤشرات تقيس تحقيق غايات هذه الأهداف السبعة عشر.

وقد اتخذت الدول العربية لها مؤشرا لتحقق أهداف التنمية المستدامة مكونا من 105 مؤشرات، ولكل منها درجة معينة (0-100) ولون من ألوان إشارات المرور الضوئية (أخضر أو أصفر أو برتقالي أو أحمر) للإشارة إلى الأداء المتحقق، وتستهدف هذه المؤشرات قياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتسليط الضوء على الفجوات في كل من التنفيذ والبيانات بالدول العربية، وإتاحة ذلك للمهتمين والمعنيين بالاستدامة في الوطن العربي.

ومن المهم أن يشار هنا إلى أن هذه الأهداف تم اختيارها بـ «صورة ديموقراطية» كما ذكرت الأمم المتحدة، إذ شاركت في تحديدها 193 دولة، كما شارك فيها أيضا العديد من مؤسسات المجتمع المدني العالمي. وفي حرص الأمم المتحدة على ذكر هذه المعلومة دلالة على شمولية هذه الأهداف واتفاق الجميع عليها كونها مما لا خلاف على مضمونه أو لا إشكال في محتواه وجدواه.

وقـــد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار اعتماد وتبني الأهداف السبعة عشر بديباجة مهمة وراقية عنونت فيها القرار بأنه جاء لـ «تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030»، وكما هو واضح فإن تبني القرار يستشعر الوضع الصعب الذي وصل إليه العالم، ولذلك جاء التداعي والتنادي إلى «تحويل عالمنا» أو تعديل مساره الذي يسير فيه، ولذلك «تمثل هذه الخطة برنامج عمل لأجل الناس وكوكب الأرض ولأجل الازدهار، وهي تهدف أيضا إلى تعزيز السلام العالمي في جو من الحرية أفسح». فالهدف الأسمى والغاية الكبرى من هذه الخطة هو الناس والحفاظ على بيئتهم لهم ولمن بعدهم. وإذا كان الهدف الأسمى هو الناس فإن التحدي الأبرز يتمثل في ثلاثة أمور مدمرة لها الأولوية «وهي الفقر والجهل والمرض، ولهذا جاءت هذه الثلاثة كأول ثلاثة أهداف، وأخطرها في نظر الأمم المتحدة الفقر، إذ هو أكبر تحد يواجه العالم، وهو شرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة».. وللحديث بقية.

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