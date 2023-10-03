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التجارة إغلاق شركة غذائية في حولي

10/3/2023 3:04:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قام فريق من مفتشي إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة بإغلاق شركة مواد غذائية في حولي لقيامها بعمليات الغش التجاري لكميات كبيرة من معلبات تحوي أصنافا ومواد غذائية أخرى منتهية الصلاحية يتم تمديد تواريخ صلاحياتها حتى 2025.
وتمكن الفريق من ضبط الشركة المخالفة متورطة بقيامها بتخصيص أجهزة حاسوب وطابعات للاستعانة بها في طباعة «ستيكرات» تحمل تواريخ صلاحية حديثة تصل حتى 2025 ويتم وضعها علي السلع الغذائية بعد إخفاء تاريخ الصلاحية المنتهي بوضع الملصق الجديد عليه.
وقام المفتشون بتحريز السلع المغشوشة وتحرير محضر ضبط وإغلاق المنشأة التجارية.

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