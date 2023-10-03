الصفا الإنسانية شركاء الخير الـ14 إلى قيرغيزيا 11 الجاري

(MENAFN
- Al-Anbaa) تعتزم جمعية الصفا الخيرية الإنسانية تسيير رحلتها الرابعة عشرة لمتبرعيها وداعميها للمشاركة في افتتاح المشاريع الخيرية التي ستدشنها في جمهورية قيرغيزيا خلال الفترة من 11 إلى 16 أكتوبر.
وفي هذا الصدد، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع عن شكره وامتنانه للمحسنين والمحسنات الذين كانوا خير داعم في تنفيذ هذه المشاريع المتميزة على الصعيدين المحلي والدولي، ليحصدوا في هذه الأيام الجميلة ثمرة هذا العطاء، ويشاركونا فرحة هذا الإنجاز، فرحين مسرورين بفضل الله، مبينا أن «الصفا الإنسانية» تحرص على إشراك متبرعيها وداعميها في افتتاح المشاريع الخيرية ومعاينتها على أرض الواقع، تعزيزا لشفافية العمل الخيري الكويتي، وأن دور المتبرعين لا يقتصر على المساهمة والتبرع بل هم شركاء الخير وصناع الحياة.
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