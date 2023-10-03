Tuesday, 03 October 2023 11:09 GMT

الصفا الإنسانية شركاء الخير الـ14 إلى قيرغيزيا 11 الجاري

10/3/2023 3:04:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعتزم جمعية الصفا الخيرية الإنسانية تسيير رحلتها الرابعة عشرة لمتبرعيها وداعميها للمشاركة في افتتاح المشاريع الخيرية التي ستدشنها في جمهورية قيرغيزيا خلال الفترة من 11 إلى 16 أكتوبر.
وفي هذا الصدد، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع عن شكره وامتنانه للمحسنين والمحسنات الذين كانوا خير داعم في تنفيذ هذه المشاريع المتميزة على الصعيدين المحلي والدولي، ليحصدوا في هذه الأيام الجميلة ثمرة هذا العطاء، ويشاركونا فرحة هذا الإنجاز، فرحين مسرورين بفضل الله، مبينا أن «الصفا الإنسانية» تحرص على إشراك متبرعيها وداعميها في افتتاح المشاريع الخيرية ومعاينتها على أرض الواقع، تعزيزا لشفافية العمل الخيري الكويتي، وأن دور المتبرعين لا يقتصر على المساهمة والتبرع بل هم شركاء الخير وصناع الحياة.

MENAFN03102023000130011022ID1107177757

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث