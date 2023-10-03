10 % نمواً.. القطاع السياحي في الإمارات يواصل أدائه الاستثنائي

(MENAFN
- Al-Bayan)
واصل القطاع السياحي في الإمارات تعزيز أدائه الاستثنائي، مع توقعات بنمو 10% في إيرادات القطاع خلال العام الجاري، لتصل إلى 40.8 مليار دولار.
وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، فإن عدد الوظائف في قطاع السياحة والسفر وصل إلى 758 ألف وظيفة خلال العام الجاري.
ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول 2031.
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