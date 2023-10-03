10 % نمواً.. القطاع السياحي في الإمارات يواصل أدائه الاستثنائي

واصل القطاع السياحي في الإمارات تعزيز أدائه الاستثنائي، مع توقعات بنمو 10% في إيرادات القطاع خلال العام الجاري، لتصل إلى 40.8 مليار دولار.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، فإن عدد الوظائف في قطاع السياحة والسفر وصل إلى 758 ألف وظيفة خلال العام الجاري.

ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول 2031.