7 حقائق علمية مذهلة حول الأشقاء و علاقتهم ببعضهم

MENAFN - Khaberni) خبرني - دعونا نتحدث عن علاقة الحب والكراهية في بعض الأحيان التي نتشاركها مع إخواننا. من قتال الأشقاء مع بعضهم البعض على نفس مجموعة الألعاب إلى النمو ليصبحوا قريبين من بعضهم البعض، الأشقاء مميزون بطرق لا يمكن وصفها بالكلمات، مجموعة من الروابط التي تشكل حقائق عن أطفالك، والتي يتحدث عنها المتخصصون والتربويون . من التآمر ضد عدو مشترك إلى دعم بعضكم البعض، بغض النظر عما يحدث، لا توجد رابطة جميلة وفريدة من نوعها مثل تلك التي يتقاسمها إخوتك. وفي الواقع فإنهم أفضل الأصدقاء وأعداء لدودين في نفس الوقت، ويتميزون بما يلي:

الأشقاء الأكبر سناً هم أكثر ذكاء قليلاً من الأصغر سناً

نأسف أيها الإخوة الصغار، فالغلبة في هذه الصفة للكبار، حيث يقرر الاختصاصيون، حسب بحوثهم، إلى أنه من الممكن أن يكون لدى الأشقاء الأكبر سناً معدل ذكاء أفضل من الأشقاء الأصغر سناً. قد يكون أحد الأسباب لذلك هو حقيقة أن الأبكار يحاولون جاهدين أن يكونوا قدوة مثالية لإخوتهم الصغار. كيف تقربين بين طفلك وإخوانه وأخواته بالمنزل؟

لدى الوالدين طفل مفضل

نعم، على الرغم من أن الوالدين يدعيان خلاف ذلك، إلا أنهما في الواقع لديهما مفضل بين الأشقاء، وهذا ما يتسبب بالغيرة بينهم، في بحث نُشر في مجلة علم نفس الأسرة، كشف الآباء سراً كبيراً، وهو أن لديهم طفلًا مفضلاً. على الرغم من أنهم لم يكشفوا عن هوية الشخص المفضل، هل تعتقد أنه يمكنك التخمين؟

الأخوات يحمين الإخوة من الشعور بالوحدة

إذا كان لديك أخت، عانقها أو اتصل بها الآن واشكرها على وجودها. من الواضح أن الأخوات، بغض النظر عن أعمارهن، يمنعنك من الشعور بالإحباط أو حتى بالوحدة والحزن. كما تؤكد الدراسة التي أجرتها جامعة بريغهام يونغ.

قد يكون الأشقاء الأصغر سناً أكثر انفتاحاً وجدت دراسة أجرتها جامعة ليدن في هولندا أن الأشقاء الأصغر سناً كانوا أكثر عرضة لأن يكونوا منفتحين بطبيعتهم. لا، نحن لا تمزح.

إذا تشاجر الوالدان كثيراً، فإن رابطة الأخوة تصبح أقوى

نظراً لأن الأطفال عادةً ما ينظرون إلى والديهم باعتبارهم الرعاية الكاملة، فمن الطبيعي أن يتمسكوا ببعضهم البعض إذا كان الوالدان يتشاجران كثيراً. خاصة في حالة الوالدين المطلقين أو الآباء المسيئين، حيث يميل الأشقاء إلى الاعتماد على بعضهم البعض وحماية بعضهم البعض.

أنت أقل عرضة للطلاق إذا كان لديك أخ

إذا كان لديك أخ (أو أكثر)، فهذا يقلل في الواقع من فرص الطلاق. حيث زعمت دراسة أجرتها جامعة ولاية أوهايو أنه كلما زاد عدد الأشقاء، زادت فرصك في التعامل مع النزاعات وفهم ديناميكيات العلاقات. ويؤدي هذا في النهاية إلى تقليل فرص الطلاق في المستقبل بنسبة تصل إلى 7 في المائة لكل أخ.

إن قتال الأشقاء أمر طبيعي حقاً

وأخيراً فإن المعارك المخيفة التي يخوضها الأشقاء هي في الواقع أمر طبيعي حقاً. إنه أمر شائع وجزء يومي من الأسرة. من المنافسة إلى الغيرة، يمكن أن يكون السبب متعدداً، لكن كوني مطمئنة أنه أمر طبيعي جداً.