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المهندسين نأمل إقرار قانون المرور الجديد وتغليظ العقوبات على المخالفين

10/3/2023 2:58:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعربت جمعية المهندسين عن الأمل في القضاء على الاستهتار باستخدام الطريق الذي وصل الى قيام قائدي المركبات الثقيلة بمخالفة أنظمة وقوانين المرور وفي أكثر الأماكن ازدحاما في البلاد، مشيرة إلى تعرض جزء من جسر قيد الانشاء للانهيار جراء عدم تقيد قائد إحدى الشاحنات بارتفاع الأحمال المسموحة لشاحنته.
ودعا أمين سر الجمعية م.فهد العتيبي في تصريح صحافي، إلى مزيد من التشدد في الاجراءات ومراقبة مستخدمي الطرق وخاصة الشاحنات التي لا تلتزم بمواعيد الحظر أو مواصفات الحمولات وأنواعها، مثمنا جهود الادارة العامة للمرور وأجهزة وزارة الداخلية الأخرى، مؤكدا الحاجة الى مزيد من الجهود للتصدي لهذه المخالفات.
وطالب برفع وتيرة استخدام المراقبة الالكترونية على الطرق، موضحا أنه يمكن من خلال التوسع في عمليات المراقبة رصد الكثير من المخالفات وخاصة للشاحنات وتوجيه رجال المرور المتواجدين ميدانيا على الأرض لضبط المخالفات والسيطرة عليها ومعاقبة مرتكبيها قبل حدوث المزيد من الخسائر في الممتلكات والأرواح. ونأمل التوسع بتركيب الاشارات الارشادية وخاصة في أماكن الصيانة أو التشييد على الطرقات، مشيرا الى ضرورة إلزام المقاولين بتركيب هذه اللوحات الارشادية ومن ثم ازالتها عند الانتهاء.
وشدد على ضرورة الحزم في تطبيق القانون وتطويره وتغليظ العقوبات. ونأمل من السلطتين التشريعية والتنفيذية سرعة إنجاز قانون المرور الجديد.

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