خالد العبدالله جمعيات النفع العام شريك أساسي في التنمية وتعمل بعيدا عن البيروقراطية

النصرالله: مهنة العلاقات العامة تتواجد بقوة في جميع القطاعات ولا يمكن تهميشها



ندى أبو نصر

أكد الرئيس الفخري لجمعية العلاقات العامة الكويتية الشيخ خالد العبدالله أن الجمعية تقدم العديد من الأنشطة والفعاليات الهادفة والمؤثرة في المجتمع، لافتا الى حرصها الدائم على التنمية وتحقيق رؤية «كويت جديدة»، مبينا أن جمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية، حيث تتحرك وفق استراتيجيات محددة بعيدا عن البيروقراطية والدورة المستندية، مشددا على أن صناعة التطوير والمستقبل ليست صعبة إذا بدأناها بخطوات مدروسة وتعاون الجميع في هذا الهدف.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل ختام ملتقى العلاقات العامة الرقمية «آفاق وتوقعات» أول من أمس، والذي أقيم على مدى خمسة أيام من 24 سبتمبر إلى 1 أكتوبر في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بمشاركة العديد من الجهات.

وقال العبدالله إن تكاتف الجميع يسهم في بناء كويت المستقبل لتعود لؤلؤة الخليج وجوهرته المتألقة، والمنارة العلمية والثقافية بسواعد أبنائها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء، داعيا الجهات الحكومية والخاصة إلى الاهتمام بمهنة العلاقات العامة.

من جانبه، دعا رئيس جمعية العلاقات العامة جمال النصرالله إلى التحليق عبر آفاق جديدة في عالم بلا حدود جعلته وسائل الاتصال الحديثة قرية صغيرة، مؤكدا أن مهنة العلاقات العامة تتواجد بقوة في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، وهي مهنة لا يمكن الاستغناء عنها أو تهميشها تعتمد على الإبداع والابتكار والتفكير خارج الصندوق.

وأضاف النصرالله: نحرص في الجمعية على التنمية البشرية فرأس المال البشري من أهم ركائز التنمية المستدامة ونعمل جاهدين على القيام بدورنا الوطني في الدفع بعجلة التطوير ومعا نصنع كويت المستقبل ونحقق الرؤية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، شاكرا جميع الجهات الراعية والمشاركة وكل من ساهم في نجاح الملتقى.

الجلسة الحوارية

وخلال الجلسة الحوارية على هامش حفل الختام، تمت مناقشة عدة محاور منها الاستراتيجيات الاتصالية في العلاقات العامة الرقمية وتأثيراتها على العمل المؤسسي، وتحديات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العلاقات العامة الرقمية، ومستقبل العلاقات العامة الرقمية في ظل الثورات التكنولوجية بمشاركة المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للشباب أسرار الأنصاري، وممثل قطاع العلاقات العامة والشؤون المؤسسية بشركة «زين» مريم المسلم، ومدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي لبنك وربة أيمن المطيري، والمتحدث الرسمي لتطبيق «سهل» يوسف كاظم، وأدارها الاعلامي أحمد الوهيدة.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للشباب أسرار الانصاري إن تخصص العلاقات العامة ليس حديثا كما يظن البعض لكنه قديم جدا، مبينة ان نجاح أي جهة مرتبط بمهنة العلاقات العامة ومهارة العاملين فيها، لافتة إلى أن الرقمنة و«السوشيال ميديا» ساهما بشكل أساسي في رفع مؤشر أسهم عدد من المؤسسات وخفض البعض الآخر.

من جهتها، نوهت ممثل قطاع العلاقات العامة والشؤون المؤسسية بشركة «زين» الكويت مريم المسلم لضرورة رسم صورة ذهنية جديدة عن مهنة العلاقات العامة، موضحة أن التسويق طريقة لترويج المنتج، أما العلاقات العامة ففي شركة «زين» نسميها العلاقات والشؤون المؤسسية التي تسهم في إيصال صورة ذهنية للشركة بطريقة تليق بها للمجتمع، لافتة إلى أن تخصصات العلاقات العامة منها العلاقات الداخلية المختصة بالموظفين والخارجية المختصة بتنظيم الفعاليات والاعلامية سواء التقليدية أو السوشيال ميديا، هذا بالإضافة إلى تخصصات الاستدامة والابتكار.