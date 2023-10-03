القائم بالأعمال الأميركي زار بيت ديكسون مثال رائع على عمارة الكويت في القرن الـ 19

(MENAFN
- Al-Anbaa) بمناسبة يوم العمارة العالمي، الذي يصادف الإثنين الأول من شهر أكتوبر سنويا، قام القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر، بزيارة إلى بيت ديكسون. وجال هولتسنايدر في أرجاء «البيت»، واستمع إلى شرح مفصل عن محتوياته من قبل الباحث في الشؤون البريطانية عيسى دشتي.
وفي تغريدة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، كتب هولتسنايدر: «استمتعت بزيارتي إلى مركز بيت ديكسون الثقافي بمناسبة يوم العمارة العالمي». وأضاف: «هذا البيت مثال رائع على عمارة الكويت في القرن الـ19، وقد أدهشني كيف رمم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب هذا الموقع التاريخي بعد الغزو العراقي».
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