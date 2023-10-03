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القائم بالأعمال الأميركي زار بيت ديكسون مثال رائع على عمارة الكويت في القرن الـ 19

10/3/2023 2:58:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بمناسبة يوم العمارة العالمي، الذي يصادف الإثنين الأول من شهر أكتوبر سنويا، قام القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر، بزيارة إلى بيت ديكسون. وجال هولتسنايدر في أرجاء «البيت»، واستمع إلى شرح مفصل عن محتوياته من قبل الباحث في الشؤون البريطانية عيسى دشتي.
وفي تغريدة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، كتب هولتسنايدر: «استمتعت بزيارتي إلى مركز بيت ديكسون الثقافي بمناسبة يوم العمارة العالمي». وأضاف: «هذا البيت مثال رائع على عمارة الكويت في القرن الـ19، وقد أدهشني كيف رمم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب هذا الموقع التاريخي بعد الغزو العراقي».

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