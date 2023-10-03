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نائب وزير الخارجية بحث مع 4 سفراء التعاون الثنائي

10/3/2023 2:58:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والموضوعات محل الاهتمام المشترك.
كما استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت آن كويستينن، وتم خلال اللقاء بحث سبل توطيد العلاقات بين الكويت والاتحاد الأوروبي.
واستقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير مملكة إسبانيا لدى الكويت ميغيل خوسي مورو أغيلار، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل توطيدها في كافة المجالات، بالإضافة الى القضايا محل الاهتمام المشترك. كما استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير جمهورية أذربيجان لدى الكويت إيميل كريموف، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

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