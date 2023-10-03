نائب وزير الخارجية بحث مع 4 سفراء التعاون الثنائي

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والموضوعات محل الاهتمام المشترك.
كما استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت آن كويستينن، وتم خلال اللقاء بحث سبل توطيد العلاقات بين الكويت والاتحاد الأوروبي.
واستقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير مملكة إسبانيا لدى الكويت ميغيل خوسي مورو أغيلار، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل توطيدها في كافة المجالات، بالإضافة الى القضايا محل الاهتمام المشترك. كما استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير جمهورية أذربيجان لدى الكويت إيميل كريموف، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في المجالات كافة.
MENAFN03102023000130011022ID1107177732
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.