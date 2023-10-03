اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية اعتمدت مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية ورفعته لمجلس الوزراء



اللائحة تلزم المقاولين منح العمالة الوطنية مزايا وظيفية مشجعة كالتأمين الصحي وتذاكر السفر السنوية وسلماً للرواتب تكليف «القوى العاملة» و«التخطيط» و«المالية» وضع خارطة طريق لتخفيض نسبة العمالة بعقود المناولة الحكومية



ترأس رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد اجتماع لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل وذلك لمتابعة أعمال اللجنة وبحث الملفات المتعلقة بالتركيبة السكانية.

ورحب وزير الداخلية بأعضاء اللجنة مثمنا جهودهم في شأن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية وسوق العمل في الكويت، وأكد على أهمية السعي لتحقيق الأهداف التي جاءت بمرسوم اللائحة التنفيذية لقانون التركيبة السكانية والتي تهدف لخدمة الكويت وأهل الكويت، وعلى ضرورة الاسراع بتنفيذ جميع المشاريع التي تسهم في خلق فرص عمل للشباب الكويتي.

واعتمدت اللجنة مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية والتي تهدف إلى تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية بالإضافة إلى انها ستسهم في زيادة نسبة العمالة الوطنية وخلق فرص وظيفية جديدة في العقود الحكومية. وكلفت اللجنة الهيئة العامة للقوى العاملة باستكمال الاجراءات اللازمة لرفع مشروع اللائحة لمجلس الوزراء لسرعة ادخاله حيز التنفيذ.

واستعرضت اللجنة مبادرة إنشاء منصة وطنية لبيانات سوق العمل والتي ستكون حجر الأساس في توفير البيانات التي تسهم في تنظيم مخرجات القطاع الأكاديمي ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل والتي تسهم في توفير بيانات لحظية لسوق العمل وحركة السكان، بالإضافة إلى توفير قاعدة مناسبة لوضع الآليات والتشريعات التي تسهم في تنظيم وتطوير سوق العمل.

كما اعتمدت اللجنة مشروع عقد الإيجار الإلكتروني والذي يسهم في تنظيم وتحسين جودة البيانات وحصر أماكن تواجد السكان في الكويت، وضبط عملية الإيجارات في العقارات التجارية والاستثمارية والسكنية والتزام طرفي العقد بها، كما تسهم في توثيق المدد الزمنية لعقود الإيجار وربطها مع التراخيص الممنوحة على أساسها لضمان التزام أصحاب المنشآت بقوانين الدولة، كما يوفر المشروع بيانات العقود بصورة إلكترونية لا يمكن التلاعب بها، وتكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإطلاق المشروع خلال 6 أشهر.

واطلعت اللجنة على مشروع عقد العمل الإلكتروني والذي يسهم في تسهيل تسجيل عقود العمل وتوثيقها وحماية حقوق الأطراف (العامل وصاحب العمل) عند حدوث النزاعات العمالية، وتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لبحث مدى قانونية تطبيق المشروع وإدخاله حيز التنفيذ.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة وتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع وزارة المالية والأمانة العامة للتخطيط لتقديم دراسة لتخفيض نسبة العمالة بعقود المناولة الحكومية والتي تشمل عقود النظافة والحراسة.

وقد أقرت اللجنة تشكيل الفرق الفنية التابعة للجنة التركيبة السكانية، وهي فريق تطوير سوق العمل والذي هو برئاسة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة وفريق معالجة اختلالات التركيبة السكانية برئاسة وكيل وزارة الداخلية، وذلك لرفع التقارير والتوصيات التنفيذية للجنة.

وفي ختام الاجتماع اعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن التزام الحكومة بتنفيذ الخطط والإجراءات اللازمة لتحقيق اهداف تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل وشدد على ضرورة العمل الجاد لما فيه الخير للكويت وأهلها متمنيا التوفيق للجنة في أعمالها.

بالإضافة إلى عدد من المواضيع من بينها تحليل الوضع الحالي للتركيبة السكانية والتحديات التي تواجهها بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير سوق العمل وزيادة فرص العمل للشباب وآلية تحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة وضمان استدامة الجهود المبذولة. كما تم استعراض آخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية وكيفية تأثيرها على التركيبة السكانية واحتياجات سوق العمل وآلية تعزيز التعليم والتدريب المهني لضمان تطابق المخرجات التعليمية مع تطلعات سوق العمل المتغيرة.