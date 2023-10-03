الديوان ترشيح 4266 مواطنا للعمل

MENAFN - Al-Anbaa) مريم بندقأعلن ديوان الخدمة المدنية ترشيح 4266 مواطنا ومواطنة للعمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، لافتا إلى مراجعة الجهات المرشحين عليها من دون الحاجة لمراجعة الديوان. وأكد أنه مازال مستمرا في تلقي خطة الجهات الحكومية لاسيما احتياجاتها من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية، وذلك بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين.وشملت الترشيحات مختلف الشهادات والدرجات العلمية من حاملي درجة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم ومجتازي الدورات وغيرهم إضافة إلى غير المؤهلين. وعلمت «الأنباء» أن ترشيحات الديوان وجهت النصيب الأكبر عدديا لوزارة التربية تلتها وزارة الداخلية ثم الإدارة العامة للجمارك ووزارتا الأشغال والأوقاف. وقال مصدر لـ «الأنباء»، إن فتح باب التسجيل للراغبين في التوظيف مجددا سيتم في 1 ديسمبر المقبل ولمدة أسبوعين.وقال مصدر إن أسماء المرشحين للتوظيف توجد على تطبيق «سهل» وموقع الديوان على تطبيق «إكس» منذ مساء أمس، ويمكن للمشمولين الاطلاع عليها من خلال الرقم السري لكل مسجل.





"الديوان": ظهور أسماء المرشحين للتوظيف بعد الساعة 10 مساء اليوم على تطبيق "سهل" وموقعنا باستخدام الرقم السري





قال مصدر لـ "الأنباء" إن أسماء المواطنين المرشحين للتوظيف الذين تم اعتمادهم ستظهر للمشمولين الساعة 10 مساء اليوم على تطبيق "سهل" وموقع الديوان على تطبيق "إكس"، وذلك من خلال الرقم السري لكل مسجل.





"الديوان" رسمياً: ترشيح 4266 مواطنا للعمل في الجهات الحكومية





أعلن ديوان الخدمة المدنية رسميا عن ترشيح 4266 مواطنا ومواطنة للعمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ، لافتا إلى مراجعة الجهات المرشحين عليها من دون الحاجة لمراجعة الديوان.

وأكد انه مازال مستمرا في تلقي احتياجات الجهات الحكومية.

وفيما يلي

بيان

الديوان

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