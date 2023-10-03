اعتماد ترقية 800 ضابط في الدفاع

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالهادي العجمي
اعتمد مجلس الوزراء كشفاً بترقية 800 ضابط من الدفعة 45 من رتبة ملازم أول الى نقيب.
وكشفت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء»، عن أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد قد اعتمد في وقت سابق كشف الترقيات لضباط الدفعة ٤٥، مشيرة إلى أن تقليد الضباط لرتبهم الجديدة سيتم فور صدور المرسوم الخاص بالترقية خلال الأيام القليلة المقبلة.
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