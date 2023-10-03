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اعتماد ترقية 800 ضابط في الدفاع

10/3/2023 2:58:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالهادي العجمي
اعتمد مجلس الوزراء كشفاً بترقية 800 ضابط من الدفعة 45 من رتبة ملازم أول الى نقيب.
وكشفت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء»، عن أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد قد اعتمد في وقت سابق كشف الترقيات لضباط الدفعة ٤٥، مشيرة إلى أن تقليد الضباط لرتبهم الجديدة سيتم فور صدور المرسوم الخاص بالترقية خلال الأيام القليلة المقبلة.

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