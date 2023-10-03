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فرار جماعي من بلدة بوسط السودان إثر تعرضها لهجوم من قوات الدعم السريع

10/3/2023 2:58:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) فر آلاف السودانيين وهم سكان بلدة تقع على الحدود بين ولايتين بوسط السودان بعد أن هاجمتهم قوات الدعم السريع التي قالت إنها استولت على حامية للجيش، بحسب ما أفاد شهود لـ«فرانس برس» أمس.
وأفاد أشخاص من الفارين عن هروب أكثر من 15 ألف شخص من سكان بلدة ود عشانا التي تقع بولاية شمال كردفان على الحدود مع ولاية النيل الأبيض بعد أن هاجمتها قوات الدعم السريع على متن أكثر من خمسين عربة «لاندكروزر» مسلحة.
وقال السوداني الطيب عبد الباقي الذي فر مع أسرته من البلدة إلى قرية العديداب على بعد 10 كيلومترات شمالا لوكالة فرانس برس عبر الهاتف «عشنا ساعات من الرعب... قتل جاري وابن عمي بسبب الرصاص العشوائي».
وتابع «فقدنا حيواناتنا والمعدات التي نستجلب بها مياه الشرب».
وأوضح عبد الباقي أن «الأوضاع في البلدة كانت هادئة حتى الأسبوع الماضي حينما وصول قوة من الجيش أقامت غرب البلدة»، مضيفا أن «بعد ثلاثة أيام تحرك الدعم السريع من مدينة أم روابة التي سيطر عليها قبل شهر تقريبا وهاجم قوات الجيش ثم استباح» بلدة ود عشانا.
من جهتها، أكدت قوات الدعم السريع عبر حسابها على موقع إكس (تويتر سابقا) «السيطرة على حامية منطقة ود عشانا بولاية شمال كردفان وهي آخر حامية حدودية للفلول مع ولاية النيل الأبيض».
وقال عبد الباقي الذي يقيم حاليا بقرية العديداب بمنزل أحد أقاربه مع ثلاث أسر أخرى من الفارين «انسحب الجيش إلى بلدة تندلتي بولاية النيل الابيض على بعد 35 كلم شرق ود عشانا».
وأضاف «هناك جثث في الشوارع وينبغي أن يأتي موظفو الاغاثة الإنسانية للتعرف عليها والتعامل معها»، فيما باتت عدة مدن سودانية تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في الجثث الموجودة في الشوارع.
وقال أحمد وهو أحد الفارين وصاحب متجر بسوق ود عشانا «تم نهب السوق تماما ولم نخرج إلا بما علينا من ثياب».
وتكدست في مدارس قرية العديداب عشرات الأسر الفارة من العنف والتي لم تحمل معها أي شئ وهي تعتمد فقط على ما يقدمه أهالي القرية من مساعدات.

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