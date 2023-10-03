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عسكريو النيجر يقبلون وساطة الجزائر لحل الأزمة السياسية

10/3/2023 2:58:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية امس أن العسكريين الحاكمين في النيجر قبلوا مبادرة الوساطة الجزائرية القائمة على «مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر» لإيجاد حل سياسي للأزمة الناجمة عن انقلاب يوليو.
وجاء في بيان للخارجية الجزائرية نشرته عبر وسائل الإعلام الحكومية «تلقت الحكومة الجزائرية، عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق».
وأوضح البيان أن الرئيس عبدالمجيد تبون كلف وزير الخارجية أحمد عطاف «بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كل الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية».
وأضاف أن «هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها».
وكان عطاف أكد خلال إعلان خطة الحل السياسي أن قائد الانقلاب الجنرال عبدالرحمن تياني «يطالب بمرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات كحد أقصى»، لكن الجزائر اعتبرت أن العملية الانتقالية يمكن أن تتم في ستة أشهر حتى لا يصبح الانقلاب «أمرا واقعا».

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