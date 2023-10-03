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فائز بجائزة نوبل للسلام يعلن ترشحه لرئاسة الكونغو

10/3/2023 2:58:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الطبيب الحائز على جائزة نوبل للسلام دينيس مكويغي امس إنه سيرشح نفسه للرئاسة في الانتخابات المقررة ديسمبر في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وأعلن مكويجي، الذي فاز بالجائزة عام 2018 بسبب كفاحه لقرابة عقدين ضد العنف الجنسي، عزمه الترشح أمام حشد من المؤيدين في مركز للمؤتمرات بالعاصمة كينشاسا.
وقال بخطاب وجه فيه انتقادات لاذعة للنظام الحالي، لكنه لم يحمل سوى القليل من المقترحات السياسية المحددة، «دافعي الوحيد هو إنقاذ بلادنا وتطويرها»، وأضاف أنه سيقدم تفاصيل عن برنامجه في وقت لاحق.
وتابع «ما سأفعله هو مواصلة عملي والتزامي على مدى الأربعين عاما الماضية بخدمة شعبي»، مضيفا أن السلام والأمن سيكونان أولوية لديه.
وعالج الطبيب (68 عاما) الملقب باسم «الرجل الذي يصلح النساء» المئات من ضحايا الاغتصاب بالحروب في مستشفى بانزي الذي أسسه عام 1999 شرق الكونغو الذي يمزقه الصراع.
وندد مكويغي في السابق بثقافة الإفلات من العقاب في الكونغو فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي سجلتها الأمم المتحدة، ونجا من محاولة اغتيال عام 2012.
وتتزايد الدعوات له لخوض الانتخابات الرئاسية في 20 ديسمبر.
وسيخوض الانتخابات ضد الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، الذي شابت ولايته الأولى صعوبات اقتصادية وأوبئة وانعدام الأمن في الشرق، حيث شنت جماعة «إم 23» المتمردة هجوما كبيرا العام الماضي.
وأعلن زعيم المعارضة مارتن فايولو، الذي جاء في المركز الثاني بعد تشيسيكيدي في الانتخابات السابقة عام 2018، مطلع الأسبوع، أنه سيترشح للرئاسة.

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