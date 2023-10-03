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اجتماع تاريخي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف وروسيا التعب من دعم أوكرانيا سيتزايد

10/3/2023 2:58:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه الراسخ لأوكرانيا امس بعدما اجتمع وزراء خارجيته في العاصمة كييف، وذلك في لقاء تاريخي يعقد للمرة الأولى خارج حدوده.
وجاء الاجتماع في وقت تزايدت الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول مسألة دعم أوكرانيا وفيما تحقق كييف مكاسب محدودة في هجومها المضاد ضد القوات الروسية.
وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، «نعقد اجتماعا تاريخيا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هنا في أوكرانيا، الدولة المرشحة والعضو المقبل في الاتحاد الأوروبي».
وأضاف «لكن للأسف، كانت هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بلد في حالة حرب».
وأضاف أن الهدف من الاجتماع هو «التعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني»، مقرا بأن الاجتماع «لا يهدف للتوصل إلى نتائج وقرارات ملموسة».
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للوزراء الأوروبيين في بيان إن مدة الحرب التي دخلت الآن شهرها العشرين، ستتوقف تماما على الدعم الذي تتلقاه أوكرانيا من حلفائها.
ومن أجل إنهاء الحرب بسرعة، حض زيلينسكي الاتحاد الأوروبي على توسيع نظام عقوباته على روسيا وإيران التي زودت القوات الروسية طائرات مسيرة هجومية.
ودعا أيضا إلى «تسريع» عمل الكتلة لتوجيه «الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة بناء أوكرانيا التي دمرتها الحرب».
وقال وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا للصحافيين إلى جانب بوريل «هذا حدث تاريخي لأنها المرة الأولى التي يجتمع فيها مجلس الشؤون الخارجية خارج حدوده الراهنة، خارج حدود الاتحاد الأوروبي، لكن ضمن الحدود المستقبلية للاتحاد الأوروبي».
لكن هناك الآن مخاوف متزايدة من ظهور تصدعات داخل الاتحاد مع تزايد القلق أيضا بشأن دعم الولايات المتحدة، وهي من الدول الرئيسية التي تقف إلى جانب لأوكرانيا.
من جهة ثانية، قد تنضم سلوفاكيا إلى المجر، أقرب حليف لروسيا في الاتحاد الأوروبي، في معارضتها مزيدا من الدعم لأوكرانيا بعد فوز الحزب الشعبوي الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو في الانتخابات التشريعية في براتيسلافا.
ولم يحضر وزراء خارجية المجر وپولندا ولاتفيا القمة، وفق ما أفاد مسؤول في الحكومة الأوكرانية لوكالة «فرانس برس»، شرط عدم كشف اسمه، موضحا أن ممثلي بولندا ولاتفيا تغيبا بسبب المرض.
كذلك هناك توترات بين كييف وبعض أشد الدول المؤيدة لها في الطرف الشرقي للاتحاد الأوروبي أبرزها پولندا، حول مسألة تدفق الحبوب الأوكرانية إلى أسواقها.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا امس، إن الكرملين يعمل على إحداث انقسامات بين حلفاء كييف، وحضهم على التوحد في مواجهة الضغوط الروسية.
وقال كوليبا خلال مؤتمر صحافي مع بوريل إن «أكبر توقعات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحديدا هي أن الغرب والعالم سيتعبان من الوقوف بجانب أوكرانيا في هذه الحرب. توجه روسيا موارد ضخمة لهذا الهدف».
وأضاف «يجب ألا نماشيهم»، مشيرا إلى أن «الزيارة ليس هدفها رمزيا.. إنها أداة ملموسة لمواجهة الخطابات حول ما يسمى الافتقار إلى الوحدة».
من جانب آخر، تطرقت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى المخاوف المرتبطة بتراجع الدعم، قائلة إن الاجتماع كان إشارة لموسكو على تصميم الكتلة على دعم أوكرانيا على المدى الطويل.
وقالت للصحافيين «إنه دليل على دعمنا الراسخ والدائم لأوكرانيا، حتى تنتصر»، وأضافت «إنها أيضا رسالة إلى روسيا مفادها أنه لا ينبغي أن تراهن على أننا سنتعب. سيستمر دعمنا لفترة طويلة».
وتوقع الكرملين الذي كان يراهن على سقوط سريع لأوكرانيا، امس أن التعب من دعم أوكرانيا «سيتزايد».
ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى وضع استراتيجية لحماية أوكرانيا من تبعات الضربات الروسية على شبكة الطاقة الأوكرانية في الأشهر المقبلة مع انخفاض درجات الحرارة.
وقالت في كييف «أوكرانيا تحتاج إلى خطة حماية في الشتاء تشمل دفاعا جويا ومولدات وتعزيز إمدادات الطاقة».

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