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بريشتينا تتهم صربيا بالتخطيط لـ ضم شمال كوسوفو

10/3/2023 2:58:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي ان «الهجوم الإرهابي» الأخير الذي نفذته وحدة كوماندوز شبه عسكرية كان جزءا من «خطة أوسع» لصربيا لضم شمال كوسوفو، الذي تسكنه أغلبية من الصرب.
وكتب كورتي على منصة «اكس» امس «استنادا الى الوثائق المضبوطة، أكدت شرطة كوسوفو أن الهجوم الإرهابي (في بانجسكا) كان جزءا من خطة أكبر لضم شمال كوسوفو من خلال هجوم منسق على 37 موقعا».
وأوضح ان الخطة كانت تهدف إلى «إقامة ممر إلى صربيا لتأمين إمدادات في القوات والعتاد».
وفي الهجوم الذي وقع في 24 سبتمبر الماضي قامت قوة كوماندوز تضم عشرات الرجال بقتل شرطي من ألبان كوسوفو وإصابة آخر على حاجز قرب بلدة بانجسكا في شمال كوسوفو.
وقتل ثلاثة من عناصر الكوماندوز جميعهم من صرب كوسوفو، واعتقل ثلاثة خلال عملية شنتها في وقت لاحق القوات الخاصة التابعة لشرطة كوسوفو.
من جهته، أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن مهمته العسكرية في كوسوفو، التي تضم 4500 جندي، سيتم تعزيزها بـ600 جندي بريطاني، 400 منهم على الارض في إطار تدريبات.
والجنود هم من قوة احتياطية وضعت مؤخرا بتصرف «كفور» (وهي قوة حلف شمال الأطلسي المنتشرة في كوسوفو)، للتصدي للتطورات وللتوتر المتجدد في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الحلف ديلان وايت إن «المملكة المتحدة بصدد نشر نحو 200 جندي من الكتيبة الأولى في الفوج الملكي لأميرة ويلز للانضمام إلى وحدة بريطانية قوامها 400 جندي يتدربون حاليا في كوسوفو، وستلي ذلك تعزيزات إضافية من حلفاء آخرين».
وأضاف ان «القرار يأتي في أعقاب الهجوم العنيف على شرطة كوسوفو في 24 سبتمبر الفائت وتزايد التوترات في المنطقة».
وأشار وايت إلى ان حلف شمال الأطلسي دعا مجددا إلى التهدئة وطالب بلغراد وبريشتينا باستئناف الحوار في أقرب وقت ممكن باعتباره «السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام».
الجدير بالذكر ان ثلث صرب كوسوفو البالغ عددهم نحو 120 ألفا (1.8 مليون نسمة) يعيشون في شمال الاقليم المتاخم لصربيا.
وبدعم من بلغراد، يرفضون الولاء لحكومة كوسوفو، وهي مقاطعة صربية سابقة ذات أغلبية ألبانية أعلنت استقلالها في عام 2008، ولم تعترف بها صربيا قط.

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