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الشيخ محمد بن راشد يصدر قانونا ينص على أن يكون لإمارة دبي شعارا خاصا بها

10/3/2023 2:57:59 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم 17 لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي.
وينص القانون على أن يكون لإمارة دبي «شعارا خاصا بها»، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للشيخ محمد بن راشد ومكتب دبي الإعلامي.
وقال مكتب دبي، في خبر نشره عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس»: «صاحب السمو محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن شعار إمارة دبي والذي ينص على أن يكون لإمارة دبي شعارا خاصا بها، يعكس حضارتها وقيمها ومبادئها».
وأضاف «يحدد شكل الشعار وفقا للنموذج الملحق بالقانون، على أن يعتبر الشعار ملكا لإمارة دبي، ومحميا بموجب هذا القانون، والتشريعات السارية فيها».
ويستعمل الشعار، وفق ما نص عليه القانون، في «المباني والمواقع والفعاليات والأنشطة والأحداث والمحررات والسجلات الرسمية والمستندات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية العائدة للحكومة والجهات الحكومية، ويجوز بإذن خاص من صاحب السمو حاكم دبي أو من يفوضه السماح لغير الجهات الحكومية استعمال الشعار، على أن يتم هذا الاستعمال وفقا للأغراض والضوابط المحددة في هذا الإذن»، وفقا للموقع الرسمي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وجاء في القانون «يحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المصرح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحصول على الإذن المشار إليه في هذا القانون».
ونص القانون على أنه «يحظر على أي شخص الاعتداء على الشعار بأي صورة من الصور، أو تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته بأي شكل من الأشكال، أو استعماله في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قيم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النظام العام والآداب العامة».
وبما يخص العقوبات المتعلقة بهذا القانون، جاء في النص «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أيا من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة في حال الإدانة بمصادرة الأدوات والمعدات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة».
وجاء في نص القانون أيضا أنه «يجب على أي شخص يقوم باستعمال الشعار بتاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحكومية أو الجهات التي تم التصريح لها باستعمال الشعار، أن يقوم بإزالته وإيقاف استعماله بشكل كامل خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكن قد حصل على الإذن الخاص المشار إليه في هذا القانون».
وختم القانون بالقول «ويصدر سمو رئيس ديوان صاحب السمو حاكم دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره».

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