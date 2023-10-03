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تركيا تكشف هوية أحد منفذي هجوم أنقرة وتشن حملة مداهمات واعتقالات

10/3/2023 2:57:59 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) شنت تركيا ضربات جوية على أهداف لمسلحين في شمال العراق واعتقلت مشتبها بهم في مدينة إسطنبول، وذلك بعد ساعات من إعلان حزب العمال الكردستاني المحظور مسؤوليته عن اول هجوم بقنبلة تشهده العاصمة أنقرة منذ سنوات.
وقالت وزارة الدفاع التركية أمس إنه «تم تدمير 20 هدفا في المجمل من كهوف ومخابئ وملاجئ ومستودعات تستخدمها المنظمة الإرهابية الانفصالية».
واضافت أن العملية أسفرت عن «تحييد» الكثير من المسلحين وهو تعبير يشير عادة إلى القتل، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية جرت في مناطق: متينا وهاكورك وقنديل وجرة بشمال العراق.
ووقع الهجوم في حي بوسط أنقرة يضم مباني وزارية بالقرب من البرلمان قبيل بدء الدورة البرلمانية الجديدة، واسفر عن مقتل أحد المهاجمين بينما قتلت السلطات المهاجم الآخر.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية التركية إنه تم تحديد هوية أحد المهاجمين بأنه عضو في حزب العمال الكردستاني والعمل مستمر للتعرف على هوية الآخر، موضحا أنه تم العثور على متفجرات وقنابل يدوية وقاذفة صواريخ ومدافع مختلفة في موقع الهجوم.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن المهاجمين سرقا السيارة التي نفذ بها الهجوم وقتلا سائقها في مدينة قيصري التي تبعد 260 كيلومترا جنوب شرقي أنقرة.
وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا، على منصة «إكس» أمس إن شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت 20 شخصا في مداهمات استهدفت مشتبهين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني في إسطنبول وأماكن أخرى.
وأضاف أن من بين المعتقلين أحد المتحدثين المحليين من الأكراد ورؤساء مناطق لحزب سياسي كبير موال للأكراد يشتبه في قيامهم بجمع مساعدات وتوفير مأوى لأعضاء بحزب العمال الكردستاني.
وأظهرت لقطات التقطتها كاميرات المراقبة حصلت عليها وكالة «رويترز» سيارة تتوقف عند البوابة الرئيسية لوزارة الداخلية قبل أن يسرع أحد راكبيها نحو المبنى سيرا على الأقدام ويحدث الانفجار بينما بقي الشخص الآخر في الشارع.
من جهته، قال الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد إن بغداد ترفض الضربات التركية المتكررة أو وجود قواعد عسكرية تركية في إقليم كردستان العراق ويأمل في التوصل لاتفاق مع تركيا لحل هذه المشكلة.
واضاف رشيد في تصريحات صحفية انه «من الضروري أن تراعي تركيا وضع العراق»، مؤكدا أن «خروقاتها تؤدي إلى قتل المدنيين».
وتابع «نسعى للتواصل على الاتفاق مع تركيا لحل المشاكل كما حصل مع إيران»، في إشارة إلى اتفاق أمني بين العراق وإيران للتعامل مع الجماعات الانفصالية الكردية الإيرانية في كردستان.

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