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ترامب محاكمة الاحتيال المدنية مرتبطة بالانتخابات ولم تكن لتحدث لو لم أكن الأقرب للفوز

10/3/2023 2:57:59 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك «بصفته شاهدا» في القضية المرفوعة عليه وعلى اثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات، ما يهدد إمبراطوريته الاقتصادية ويمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.
وإذا أكد ترامب انه ذهب إلى المحكمة «للدفاع عن اسمي وسمعتي» كما أعلن عبر منصته الخاصة «تروث سوشال»، فإنه وصف المدعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس، المنتمية للحزب الديموقراطي، والقاضي آرثر إنغورون بأنهما فاسدان.
وقال لدى صوله إن «محاكمة الاحتيال المدني لها علاقة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية والأمر واضح وبسيط»، معتبرا أنها «استمرار لأكبر محاولات المضايقة السياسية في العالم» وأنه ما كان ليحدث «لو لم أكن قريبا من الفوز»، مؤكدا انه «عندما يتم توجيه الاتهامات لي يرتفع رصيدي في استطلاعات الرأي»، وقال «بيانات ثروتي لا تشوبها شائبة ولم يتم ارتكاب جريمة واحدة. الجريمة الوحيدة هي ضدي أنا».
ولم يوفر ترامب خصمه المحتمل الرئيس جو بايدن واصفا اياه بـ «الفاسد» محذرا من أن الولايات المتحدة في انهيار مستمر وقال «لدينا رئيس يقود البلاد ولا يعي ما يفعله».
واتهم ترامب المدعية العامة التي حركت الدعوى بأنها «عنصرية وتسعى لمنصب حاكم الولاية وفشلت»، لكن جيمس شددت من جهتها أنه «لا أحد فوق القانون والعدالة ستنتصر».
ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.
وقال القاضي إن ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا «عمليات احتيال» تجارية «متكررة» في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم «منظمة ترامب»، بما بين 812 مليونا و2.2 مليار دولار بين 2014 و2021 للحصول على قروض ضخمة بشروط ميسرة، لكن ترامب رد عبر «تروث سوشال» قائلا إن المصارف لم تشتك يوما من القروض التي وفرتها له، وشدد على أنه أعاد تسديد هذه القروض «بالكامل، مع فوائدها، ومن دون تعثر في السداد، ومن دون أي ضحايا».
وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر «بوضوح» «تقييمات احتيالية» من جانب ترامب لأصول مجموعته التي تضم شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.
ونتيجة ذلك، أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية في ولاية نيويورك من دونالد ترامب ونجليه إريك ودونالد جونيور، إضافة الى مصادرة الشركات المستهدفة في القضية.
وقال أستاذ القانون التجاري في جامعة ميشيان ويل توماس إن تطبيق هذه العقوبات «سيمثل ضربة هائلة لقدرة دونالد ترامب على مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك».
وفي حال سحب هذه التراخيص منه، سيكون مهددا بفقدان السيطرة على العديد من الشركات الرائدة في امبراطوريته، مثل برج ترامب (ترامب تاور) الواقع عند الجادة الخامسة الشهيرة في نيويورك.
ويدخل هذا المبنى في صلب التهم التي وجهتها المدعية العامة ليتيسيا جيمس الى ترامب، إذ يشتبه بأنه قام بتضخيم مساحة شقته المؤلفة من ثلاث طبقات في «ترامب تاور» ثلاث مرات، ورفع قيمة المبنى الرقم 40 في شارع وول ستريت من 200 الى 300 مليون دولار.

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