MENAFN - Al-Anbaa) يقول تعالى (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين).



قال ابن عاشور «فبيّن أن الإسراف من الأعمال التي لا يحبها، فهو من الأخلاق التي يلزم الانتهاء عنها، ونفي المحبة مختلف المراتب، فيُعلم أن نفي المحبة يشتد بمقدار قوة الإسراف، وهذا حكم مجمل، وهو ظاهر في التحريم».

فالإسراف هو صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي.

يطلب شخص من أحد مطاعم الوجبات السريعة ليأكل ويسد جوعه فلا يكتفي بوجبة واحدة بل يزيد عليها وجبة أخرى.. فيأكل بسرعة لا ليسد جوعه بل لينتهي من الطعام الموجود أمامه.. فلا هو تلذذ بالطعام ولا هو استطعمه.

أحد الأصدقاء لديه ملابس جديدة يحول عليها الحول والحولان ولا يلبسها مع أنها على مقاسه.. وتجده يذهب للسوق ليشتري المزيد.. تكدس للملابس وصرف للأموال في غير محلها.

الكثرة تفسد المتعة اللحظية والتلذذ الآني.. أنت لا تحتاج للأكل الكثير لتسد جوعك.. ولا تحتاج لكثرة الخيارات لتسد رغبتك.. فالمعدة يكفيها لقمة والرغبة تكفيها خيارات قليلة.

الرغبات الجسدية والحسية هي رغبات متطلبة لا تنتهي ولا تشبع ولكن ممكن أن تُهذب وتقوّم إذا تعاملت معها بحزم وصرامة وكان هناك القليل من الإدراك.

لذلك يقول الشاعر:

والنفس كالطفل إن تهمله شب

على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

المزعج في الإسراف أنك ستحصل على خلاف ما تريد.. فمن يسرف يريد الاستمتاع قدر المستطاع بما حصل عليه ولكن تجده لا يستمتع ولا يشعر بالسعادة.. لأن البركة قد محقت وذهبت عنه.

كذلك من مساوئ الإسراف أنه يريق ماء الوجه فالمسرف متطلب دائما فهو لا يشبع من الطعام ولا يرتوي من الشراب.. فحين ينتهي ماله يذهب ويطلب ويستجدي الغير وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام بهذا الفعل فعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من سأل الناس أموالهم تكثرا، فإنما يسأل جمرا، فليستقل منه أو ليستكثر».





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