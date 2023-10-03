(MENAFN
- Al-Anbaa) يقول تعالى (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين).
قال ابن عاشور «فبيّن أن الإسراف من الأعمال التي لا يحبها، فهو من الأخلاق التي يلزم الانتهاء عنها، ونفي المحبة مختلف المراتب، فيُعلم أن نفي المحبة يشتد بمقدار قوة الإسراف، وهذا حكم مجمل، وهو ظاهر في التحريم».
فالإسراف هو صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي.
يطلب شخص من أحد مطاعم الوجبات السريعة ليأكل ويسد جوعه فلا يكتفي بوجبة واحدة بل يزيد عليها وجبة أخرى.. فيأكل بسرعة لا ليسد جوعه بل لينتهي من الطعام الموجود أمامه.. فلا هو تلذذ بالطعام ولا هو استطعمه.
أحد الأصدقاء لديه ملابس جديدة يحول عليها الحول والحولان ولا يلبسها مع أنها على مقاسه.. وتجده يذهب للسوق ليشتري المزيد.. تكدس للملابس وصرف للأموال في غير محلها.
الكثرة تفسد المتعة اللحظية والتلذذ الآني.. أنت لا تحتاج للأكل الكثير لتسد جوعك.. ولا تحتاج لكثرة الخيارات لتسد رغبتك.. فالمعدة يكفيها لقمة والرغبة تكفيها خيارات قليلة.
الرغبات الجسدية والحسية هي رغبات متطلبة لا تنتهي ولا تشبع ولكن ممكن أن تُهذب وتقوّم إذا تعاملت معها بحزم وصرامة وكان هناك القليل من الإدراك.
لذلك يقول الشاعر:
والنفس كالطفل إن تهمله شب
على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم
المزعج في الإسراف أنك ستحصل على خلاف ما تريد.. فمن يسرف يريد الاستمتاع قدر المستطاع بما حصل عليه ولكن تجده لا يستمتع ولا يشعر بالسعادة.. لأن البركة قد محقت وذهبت عنه.
كذلك من مساوئ الإسراف أنه يريق ماء الوجه فالمسرف متطلب دائما فهو لا يشبع من الطعام ولا يرتوي من الشراب.. فحين ينتهي ماله يذهب ويطلب ويستجدي الغير وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام بهذا الفعل فعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من سأل الناس أموالهم تكثرا، فإنما يسأل جمرا، فليستقل منه أو ليستكثر».
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