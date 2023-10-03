الشرطة الإلكترونية والمحتالون بشياكة!

MENAFN - Al-Anbaa) وردتني عدة اتصالات وتكررت بين الحين والآخر من أرقام مجهولة بالنسبة لي، حتى أصبح الاتصال شبه يومي، وليس بالمفاجئ فقد حدثني أكثر من معرفة أن هناك متصلين يسألون عن رغبتك في الاستثمار البنكي من خلال منصات، وليس هذا فقط بل من الممكن أن يكون هناك «رابط» مرسل عن طريق الخاص أو رسالة نصية على أنها من جهة بنكية أو رسمية.



وكثير من الأشخاص تم التحايل عليهم بدعوى الاستثمار الإلكتروني على الأغلب، وتعددت السبل والاحتيال الالكتروني واقع، ولعلي أكتب مقالي هذا لمعالجة هذا النوع من السرقة العصرية للبشر، وهذا النوع من السرقة والاحتيال عالمي وليس بمنطقتنا العربية والخليجية فقط، فتلك السرقات أخطر من السطو على البنوك في وضح النهار، والمضحك المبكي أن هذا الاحتيال حصل للعديد من المواطنين والمواطنات بمئات وآلاف الدنانير بل قد يصل المبلغ المسحوب الى مئات الألوف، وبالحقيقة هذه القصص أصبحت حديث الساعة.

فمن يحمينا من محتالي الشبكة الإلكترونية، وهل يجب على المختصين والمعنيين بحث المسألة وتشديد العقوبة الجزائية؟.. وماذا عن الضبط والإحضار والحبس والتغريم، لأن هذه النوعية من الاحتيال المتقدم الذي يجعلنا نخسر كل ما نملك أحيانا، وسواء كانت هذه الشبكات تدار من الكويت أو من خارج الكويت، نحتاج إلى التوعية والإرشاد لكيفية حماية أنفسنا عندما يباغتنا هؤلاء الدخلاء على حياتنا وأموالنا ومستقبل أبنائنا، فكم من الثروات ضاعت بسبب الترويج الذي يمارسه هؤلاء الأشخاص عبر الإقناع بالتجارة الإلكترونية أو بشراء سلعة ما أو أي منتج استهلاكي عبر الأسئلة اللطيفة والردود الساذجة.

فهل آن الأوان لنعرف كيف نحمي أنفسنا من خلال تفعيل دور الأمن السيبراني للمحافظة على أنظمة الدول الرسمية ومنها البنوك والشركات الحكومية وغيرها، فعندما يرسل الهاكر رسالة على انها من البنك أو من جهة رسمية، قد يعني ذلك أن هناك اختراقات أمنية الكترونية حاصلة، وهو ما يحتاج إلى تدخل تقني لمواجهته.

لقد عفى الزمن عن السرقات والنصب والاحتيال في وضح النهار وأصلا الأمن على الأرض في الكويت من أقوى الأجهزة الأمنية في العالم، فهل نحتاج الى خلق شرطة الكترونية للحد من الاحتيال الالكتروني والذي اعتبره نصبا بشياكة!





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