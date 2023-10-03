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مولد الهدى

10/3/2023 2:57:58 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) نعيش هذه الأيام أجواء روحانية، مع الاحتفاء بذكرى ولادة النــور الــرباني خاتم الأنبياء والمــرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين، وهـــو ما يستوجب نظرة تأملية ودراســة وافــــية للكون والعالم الواسع الفسيـح من حولنا، الذي جاء أبوالقاسم مبعوثا من رب العالمين ليهدي البشرية بعد أن حادت عن الطريق المستقيم. والتأمل في آيات الله في الكون الفسيح يزيد من الإيمان بالخالق العظيم وبما أنزل على نبيه الكريم، يقول الله تعالى (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد).
وقد جاءت بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم رحمة من الله للإنسانية ليخرجها من الظلمات إلى النور بإذنه سبحانه وتعالى، حيث كرمها الخالق بالمنهاج القويم القرآن الكريم، كما كرمها من قبل بالكتب السماوية الربانية.
وأفضل الطرق للاحتفاء بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم هي الاقتداء بسيرته العطرة وخلقه القويم، حيث كان كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها «كان خلقه القرآن»، وقال صلى الله عليه وسلم «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». وقال أيضا «أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا»، وهكذا يحتل حسن الخلق والاتصاف به مكانا مميزا في المنهج الإسلامي وهو يعد من الأسس القوية التي يقوم عليها المجتمع القويم.
ولاتزال السيرة المحمدية منبعا للخير، وستظل كذلك إلى قيام الساعة، بدليل انتشارها المقنع بين الأمم فهي عابرة للثقافات والجغرافيا لا يوقف نورها شيء، فتنتشر عبر القارات رغم الصحارى والجبال والمحيطات أمنا وأمانا لمن باركه الله بدخوله إلى هذا الدين، رغم محاربة أطراف أخرى كثيرة حسدا وكيدا وكمدا، وما يعانيه بعض أتباع هذا الدين من قتل وتشريد بشتى أنواعه وأشكاله، لكن هذه الرسالة المحمدية ستظل صامدة بإذن الله أمام تلك الأمواج المتلاطمة، وستظل هذه الأمة (خير أمة أخرجت للناس)، كرمها الخالق بالإنسانية الصادقة قولا وعملا حتى يرث الله الأرض ومن عليها ليوم الحساب وتفتح لها الأبواب الربانية والشفاعة المحمدية للجنة ونعيمها، بإذن الله وقدرته سبحانه.
قــال أمير الشعراء أحمد شوقي:
ولد الهدى فالكائنات ضياء
وفم الزمان تبسم وثناء
الروح والملأ الملائك حوله
للدين والدنيا به بشراء
والعرش يزهو والحظيرة تزدهي
والمنتهى والسدرة العصماء
وحديقة الفرقان ضاحكة الربا
بالترجمان شذية غناء
والوحي يقطر سلسلا من سلسل
واللوح والقلم البديع رواء

MENAFN03102023000130011022ID1107177718

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