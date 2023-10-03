مواجهة التحديات

MENAFN - Al-Anbaa) فعلا نحتاج إلى وضع الأسس والمعايير والتركيز على الجوانب الإيجابية في الحياة وما نمر به من منعطفات.

وعبر التحديات التي تواجه الفرد من خلال المواقف والتجارب والأخطاء التي يتعلم منها، فإن شخصيته تُصقل ويوما بعد يوم ينضج في بحر الحياة، ويركب موجة من موجاتها متسلحا بمعرفة وخبرة ومهارة يستطيع عن طريقها إنجاز نجاحات على المستوى الفردي والاجتماعي والتي تصب في خدمة بلده ودينه ومجتمعه، ولنا أمثلة كثيرة عبر العصور الإنسانية والحضارات التي نشأت وتطورت بالمعرفة والعلم.وقد وصلنا في الكويت إلى مرحلة متطورة من خلال إنجازات ونجاحات على مستوى الفرد والمجتمع وصولا إلى الدولة عبر وضع اللبنة الأساسية لتنظيم الدولة من خلال دستور 62 الذي أسس الحياة السياسية وتنظيم القوانين وتفعيل دور الفرد والمؤسسات وجمعيات النفع العام. وقد أسهم كل ذلك في تحقيق التقدم والازدهار ووضع الكويت على الخارطة الدولية وجعلها مركزا للعمل الإنساني بجهود القيادة السياسية الرشيدة.في وقتنا الحالي، ومع ما نمر به من تحديات على مستوى الفرد والدولة، نحن بحاجة إلى مراجعة نقدية حقيقية تتلمس الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمعرفة مكامن الخلل ومعالجتها من خلال تفعيل دور القانون ومؤسساته، وإقامة المؤتمرات والحلقات النقاشية على مستوى الدولة ومؤسساتها للوصول إلى حلول جذرية لأي مشكلات قد تكون هي السبب في عدم وجود الكويت بين دول العالم المتقدم، كما ينبغي تفعيل الخطط الوطنية لمكافحة الفساد لمواجهة هذه الآفـــة التـي يعاني منها العالم أجمع، والقـــضاء على كل ما يترتب عليها من سلبيات تعيق التقدم المنشود.شخطـة قـلــم: لنا مثال جيد من خلال طرح قانون تنظــيم الإعلام وما دار في الحلقــة النقاشية التي عقدها وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري بحضور المختصين في مجال الإعلام وغيرهم من القانونيين والمهتمين ومنظمات المجتمع المدني للتعديل على المسودة الأولية لمواد القانون.