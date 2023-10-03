تحدي الكارثة المناخية

MENAFN - Al-Anbaa) في عالم مليء بالتحديات والأزمات المستمرة، يتجلى الخطر الذي يهدد البشرية في المستقبل القريب، وهو ليس مجرد تخيلات أو أحلام أو نظرة سوداوية، بل هي توقعات مستندة إلى معلومات ودراسات علمية، في الوقت الذي تتسلل فيه الأزمات من كل جانب، منها ما يتعلق بالمناخ ومنها ما يرتبط بالجغرافيا ومنها ما يعود إلى السياسة والاقتصاد.



إذا نظرنا إلى المستقبل، فإن الكارثة القادمة لا تتعلق فقط بالأمراض والأوبئة، بل تتجلى في التحول المناخي الذي يهدد الكوكب بشكل لا يمكن تجاهله، إذ تسربت تقارير سرية من داخل أروقة البحث العلمي، وقد اطلعت على جزء منها، تشير إلى أن البشرية تواجه خطرا وجوديا متزايدا بحلول عام 2050 إذا لم تتم معالجة مشكلة التغير المناخي بشكل جدي وفعال، وهذا الأمر الذي لا يبدو أن كبرى اقتصادات العالم ترغب في التصدي له، علما أنني أعمل على ملف البيئة والمناخ وحمايتها منذ العام 1996 وقدمت تقريري للأمم المتحدة في العام 1999 حول المسؤولية عن تلوث المناخ بصفتي رئيس لجنة الخبراء المكلفة من أمين عام الأمم المتحدة لصياغة معايير المحاسبة الدولية للمساءلة البيئية.

لقد تجاوزت المخاطر المحيطة بالبشرية حدود المألوف، حيث باتت الأرض تسجل درجات حرارة قياسية وفيضانات في مختلف دول العالم، وإذا لم يتم وضع حلول وخطط والالتزام بتنفيذها، فإن البشرية قد تجد نفسها على شفير الفناء، إذ تصاعدت ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفعت درجات الحرارة العالمية بشكل غير مسبوق، على سبيل المثال حرائق وذوبان الجليد في مناطق قطبية وارتفاع منسوب سطح البحار، ما شكل تهديدات جدية للتنوع البيولوجي والحياة البرية.

إن التأثير بشكل كبير على البيئة وزيادة نسب انبعاثات الغازات الدفيئة، يستدعي وقفة عالمية للتحول نحو مصادر طاقة متجددة وتقنيات أكثر استدامة، ويشمل ذلك تطوير التكنولوجيا الخضراء وتعزيز الاستدامة في قطاعات مختلفة مثل الزراعة والنقل.

بات واضحا أننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة هذه التحديات، يجب أن نسعى جاهدين لتحقيق التوازن بين تطوير الاقتصاد والحفاظ على البيئة، وضمان توفير الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض. لا يمكن أن نتجاهل التحذيرات المستمرة والدلائل الواضحة على الأخطار المحتملة، إننا بحاجة إلى التعاون الدولي والتحفيز المشترك للعمل على تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.

ومن هنا، يأتي دور القيادة العالمية والتعاون بين الحكومات والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني، يجب تبني استراتيجيات وسياسات تهدف إلى تقديم حل مستدام لهذه التحديات المتعددة، وذلك من خلال دعم الأبحاث وتبني التكنولوجيا المبتكرة وتعزيز التوعية والتعليم.

في النهاية، إن مواجهة هذه التحديات تتطلب تحركا فوريا وجماعيا، لأن العالم مترابط ومتشابك في الفضاء بشكل كبير، يجب أن نتعلم من التجارب الماضية ونعمل معا على بناء مستقبل أكثر استدامة وأمانا للجميع، بما في ذلك الأجيال القادمة.





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