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هيثم الغيص نقص الاستثمار يعرض أمن الطاقة العالمي للخطر

10/3/2023 2:57:57 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحت رعاية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، افتتح الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، النسخة التاسعة والثلاثين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين ورؤساء كبريات شركات الطاقة العالمية.
وأشاد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في تعزيز المكانة الاستراتيجية الرائدة لدولة الإمارات في قطاع الطاقة، واهتمامه بهذا الملف الحيوي حتى باتت الدولة واحدة من أبرز الدول على مستوى العالم في هذا القطاع، مشيرا إلى دور الدولة الريادي على المستوى العالمي في تعزيز جهود خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية والتعاون لبناء منظومة قادرة على مواكبة المتطلبات والتحديات المستقبلية.
وأعرب الشيخ منصور آل نهيان عن تطلعاته لأن يخرج المؤتمر بالنتائج الإيجابية المرجوة التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية العالمية وبما يعزز من منظومة الطاقة، ودعم الابتكارات والتقنيات الحديثة، فضلا عن التعاون البناء بين القطاعات والشراكات المختلفة التي يمكن أن تسهم في تحقيق تغييرات جذرية في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية، بما يتلاءم مع استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 كمحرك وطني جعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تعلن عن أهدافها في تحقيق الحياد المناخي، والتي تمثل علامة مميزة في مسيرة امتدت ثلاثة عقود للدولة في العمل المناخي، ورؤية استراتيجية لثلاثة عقود مقبلة.
وأكد على أهمية فعاليات المؤتمر التي تتلاءم مع الأهداف الاستراتيجية لمؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الإمارات بمشاركة دولية واسعة بعد نحو سبعة أسابيع.
أمين «أوپيك»
وفي تصريح له، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) هيثم الغيص، في كلمته خلال المشاركة، إن نقص الاستثمار يعرض أمن الطاقة للخطر، مضيفا «ندعو إلى مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز ونرى أن دعوات وقف الاستثمار ستكون لها نتائج عكسية»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «أوپيك» متفائلة بشأن الطلب على النفط.
وأكد الغيص على أن التخلي عن الوقود الأحفوري «سيؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة على نطاق غير مسبوق، مع عواقب وخيمة على الاقتصادات ومليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم».
من جهته، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن القدرة الإنتاجية لبلاده تتجاوز 4.2 ملايين برميل يوميا من النفط وفي طريقها لإنتاج 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2027 وفق «رويترز».

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