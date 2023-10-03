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د نمر الصباح الكويت ملتزمة باتفاقيات تعزيز جهود خفض الانبعاثات

10/3/2023 2:57:57 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر فهد المالك الصباح التزام الكويت بالاتفاقيات التي من شأنها تعزيز جهود خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية والتعاون لبناء منظومة قادرة على مواكبة المتطلبات والتحديات المستقبلية.
وقال خلال افتتاح معرض ومؤتمر «أديبك 2023» الذي انطلق بالعاصمة الإماراتية ابوظبي إن «مشاركتنا في هذا الحدث إلى جانب قادة صناع القرار النفطي في العالم تأتي في ضوء التعليمات من القيادة السامية الرشيدة بالتوجه إلى الطاقة المتجددة والخضراء».
وأضاف أن «أبرز محاور المؤتمر والمعرض تدور حول مناقشة التحديات التي يواجهها العالم، ومنه الكويت، في مجالي الطاقة والمناخ، وما ينبغي القيام به لتقليل الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050 علاوة على التحضيرات لعقد مؤتمر الأطراف «كوب 28» في دبي في الفترة ما بين الـ 30 من نوفمبر والـ 12 من ديسمبر المقبلين».
وأعرب عن التطلع إلى مباحثات مثمرة ومناقشات قيمة للمشاركين في «أديبك 2023» لتعزيز جهود خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية والتعاون لبناء منظومة قادرة على مواكبة المتطلبات والتحديات المستقبلية.
وأكد أهمية المؤتمر والمعرض اللذين يقامان برعاية رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحت شعار «خفض الانبعاثات.. أسرع.. معا»، لاسيما أن برنامجه يعنى بأحدث الابتكارات التكنولوجية والشراكات وجهود التحول الرقمي المتعلقة بالطاقة وزوار من 164 دولة.
وتستمر فعاليات (أديبك 2023) الذي تستضيفه (أدنوك) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى الخامس من أكتوبر الجاري وينعقد قبل سبعة أسابيع فقط من استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (كوب 28) مما يوفر منصة تجمع قطاع الطاقة مع القطاعات الأخرى ذات الصلة للتوافق حول رؤية مستقبلية لقطاع الطاقة تركز على إيجاد حلول لخفض انبعاثات القطاع مع ضمان ارتفاع معدلات النمو والتقدم.

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