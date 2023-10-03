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جني الأرباح يكبد البورصة خسائر بـ 373 مليون دينار

10/3/2023 2:57:57 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
تراجعت مؤشرات بورصة الكويت أمس بشكل جماعي على وقع عمليات بيع استهدفت كل أنواع الأسهم خاصة القيادية، وذلك بعد ان سجلت المؤشرات ارتفاعات أول من امس، حيث باتت عمليات التصريف السريع لجني الأرباح سمة تعاملات المتداولين في الوقت الحالي.
وخسرت القيمة السوقية على إثر عمليات البيع امس نحو 373 مليون دينار تمثل 0.9% من إجمالي القيمة السوقية البالغة 40.503 مليار دينار وذلك تراجعا من 40.876 مليار دينار بنهاية جلسة الأحد والتي حققت فيها البورصة الكويتية مكاسب بنحو 183 مليون دينار جراء عمليات شراء انتقائية.
في المقابل، ارتفعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 36% جراء التوسع في عمليات البيع، وبلغت المحصلة الإجمالية 43.5 مليون دينار مقابل 31.8 مليونا في جلسة افتتاح الأسبوع، واستمر تركز السيولة حول الأسهم القيادية في مقدمتها بيت التمويل الكويتي (بيتك) بـ 7.8 ملايين دينار، تلاه «الوطني» بـ 5.6 ملايين دينار، ثم «عقارات كويت» بـ 2.4 مليون دينار، و«ايفا» بـ 2.3 مليون دينار، بالإضافة إلى سهم «اجيليتي» بـ 2.1 مليون دينار.
كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 15% بتداول 189 مليون سهم مقابل 164 مليون سهم أول من امس، وتصدر سهم «جياد» قائمة الأكثر تداولا بـ 15.8 مليون سهم.
وقاد سوق الأسهم الكويتي للتراجع امس 8 قطاعات تصدرها «اتصالات» بـ 1.3%، وانخفضت القيمة السعرية لأسهم 67 شركة موزعة على قطاعات السوق، في المقابل ارتفعت قيمة اسهم 37 شركة، واستقرت قيمة 14 شركة، فيما لم يجر التداول على اسهم 32 شركة.
وسجلت مؤشرات السوق خسائر جماعية بواقع 1.1% للسوق الأول بعد ان فقد 84.6 نقطة ليصل إلى 7467 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% بخسارته 8.6 نقاط ليصل إلى 5741 نقطة، كما خسر مؤشر السوق العام 63.1 نقطة تشكل 0.9% ليصل المؤشر مع نهاية جلسة امس إلى 6854 نقطة.

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