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تأهيل شركات لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بنهاية 2023

10/3/2023 2:57:56 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن الكويت تبحث عن شركات لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، حيث من المتوقع أن تبدأ وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في إصدار طلبات تأهيل الشركات للمراحل التالية المقدرة طاقتها بنحو 4500 ميغاواط من مشروع الشقايا للطاقة المتجددة بحلول نهاية العام الحالي.
وقالت المجلة انه وفقا لما سبق ان صرح به مهندس المشاريع لشؤون الطاقة المتجددة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة غنام العجمي، فإن الدعوات لاستدراج عروض الأسعار لمراحل المشروع المختلفة «سيتم إطلاقها واحدة تلو الأخرى في وقت لاحق من هذا العام، ومن المتوقع أن يتم ربط جميع المراحل بشبكة الكهرباء الرئيسية بين عامي 2027 و2028، وان الحزمة الأولى ستشمل مشروعا مستقلا للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1100 ميغاوط، ومن المتوقع أن يتم إصدار استدراج عرض الأسعار لهذه المرحلة في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر».
وستشمل المرحلة الثانية محطة للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 200 ميغاواط مع سعة تخزين تبلغ نحو خمس ساعات. وقال العجمي إن الوزارة تقوم بالفعل بإعداد طلب تقديم العروض للمرحلة الثانية.
أما المرحلة الثالثة فستشمل مشروعا للطاقة الشمسية بطاقة 1500 ميغاواط، فيما ستكون المرحلة النهائية عبارة عن مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 1700 ميغاواط، ومن المتوقع إصدار طلبات استدراج العروض لبعض المشاريع بحلول منتصف العام المقبل.
الطاقة الشمسية الموزعة
بالإضافة إلى هذه المشاريع على مستوى مرافق الكهرباء، تخطط الحكومة أيضا لتنفيذ مشروع توزيع الطاقة الشمسية بما يتماشى مع هدفها المتمثل في رفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 15% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
وسيشمل ذلك مشاريع الطاقة الشمسية على الأسطح بقدرة تصل إلى 5 ميغاواط، بالإضافة إلى المشاريع المتوسطة المدى بطاقات توليد تتراوح بين 10 و150 ميغاواط.
وسيتم طرح مناقصة وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء EPC لمشروع الطاقة الشمسية بقدرة 150 ميغاواط في منطقة العارضية في الربع الأول أو الثاني من عام 2024.
وعلمت مجلة ميد أن الوزارة تدرس أيضا تقنيات تخزين طاقة البطاريات، بالإضافة إلى التشريعات التنظيمية المتوقع إصدارها لتسهيل تبني واعتماد الطاقة الشمسية.
إرنست أند يونغ.. مستشار المشاريع
ذكرت مجلة ميد انه في أغسطس من العام الماضي، فاز فريق بقيادة شركة الاستشارات البريطانية إرنست أند يونغ بعقد استشارات المعاملات للمراحل التالية من برنامج الطاقة المتجددة في الكويت.
وقد تلقت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين في سبتمبر من العام الماضي العطاءات الخاصة بحزمة الاستشارات لبرنامج الشقايا للطاقة المتجددة.
وقالت المجلة انه سيتعين على مستشار العملية الذي يقع الاختيار عليه النظر في جميع الخيارات، بما في ذلك تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية المركزة.
ومع ذلك، فإن وزارة الكهرباء استبعدت إنشاء مزارع طاقة الرياح في ضوء الخطط الحالية، مشيرا إلى انه سيتم تطوير المشروع أو المشاريع باستخدام نموذج التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة والنقل.

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