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المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بـ 240 مليون دينار

10/3/2023 2:57:56 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص اصدار سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار.
وقال «المركزي» إن أجل الاصدار ستة أشهر بمعدل عائد 4.5%.
وكان بنك الكويت المركزي خصص في 25 سبتمبر الماضي إصدار سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار بأجل إصدار ستة أشهر بمعدل عائد 4.5%.

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