المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بـ 240 مليون دينار

المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بـ 240 مليون دينار
التاريخ
10/3/2023 2:57:56 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص اصدار سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار.
وقال «المركزي» إن أجل الاصدار ستة أشهر بمعدل عائد 4.5%.
وكان بنك الكويت المركزي خصص في 25 سبتمبر الماضي إصدار سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار بأجل إصدار ستة أشهر بمعدل عائد 4.5%.
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