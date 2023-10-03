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التجارة والمحاسبين توقعان اتفاقية التعاون المعلوماتي لتحسين بيئة الأعمال

10/3/2023 2:57:56 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقعت وزارة التجارة والصناعة وجمعية المحاسبين والمراجعين اتفاقية التعاون المعلوماتي وتبادل المعلومات وإنجاز الإجراءات المرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة بشكل مبسط وبدقة عالية بغية تحسين بيئة الأعمال في البلاد.
ووقع اتفاقية التعاون نيابة عن وزارة التجارة والصناعة وكيل الوزارة زياد الناجم في حين وقعها نيابة عن جمعية المحاسبين والمراجعين رئيس مجلس الإدارة صباح الجلاوي.
وقال رئيس مجلس أمناء مركز الشركات المهنية التابع للجمعية أحمد الفارس في تصريح صحافي إن الاتفاقية تعكس إيمان الجمعية بأهمية الربط الالكتروني ذي الصلة بمهنة المحاسبة والمراجعة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة.
وأشار الفارس إلى أهمية تبادل البيانات الإلكترونية المترتبة على الخدمات والإجراءات والتي تشكل أحد أنجح الطرق لتبادل البيانات على نطاق واسع لأغراض تسهيل بيئة الأعمال المتعلقة بأعمال الوزارة وأعمال الجمعية.
وأضاف أن الاتفاقية تنص على التزام كل الأطراف المشاركة بجمع البيانات المتبادلة بموجب الاتفاقية ومعالجتها وإرسالها وفقا للمعايير التقنية المحددة في الاتفاقية والنظام المرفق بها مع ضمان الأمن المادي والالكتروني للبنية التحتية والتشغيلية التي يتم استخدامها في تبادل البيانات مع ضمان سرية المعلومات التي يتم تبادلها بين الأطراف.
وأوضح أن الاتفاقية تخضع للقوانين التنظيمية لتبادل المعلومات والبيانات الحكومية ولسياسة تصنيف البيانات والمعلومات الصادرة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
وأفاد بأنه يحق لطرفي الاتفاق تسلم البيانات الصادرة من الطرف الآخر واعتبارها بيانات صحيحة ومنقحة قانونيا، كما يمكن استخدام هذه البيانات مصدرا أصيلا للمعلومات بناء على اعتمادها من الجهة المختصة.
وذكر أن وزارة التجارة والصناعة ستقوم بتوفير بيئة الاستضافة اللازمة لأعمال الربط الخاصة بالبرمجيات والتطبيقات ذات العلاقة على بيئة العمل السحابية الهجينة الخاصة بالوزارة.
وأضاف أنه وفقا للاتفاقية ستكون الجمعية مسؤولة عن تطوير وتشغيل وإدارة برامجها وواجهات الربط الخاصة بها وينحصر دور وزارة التجارة والصناعة في توفير الاستضافة الخاصة لتلك البرامج.
وأكد أن الاتفاقية نتاج عمل متواصل لأكثر من 10 سنوات لإنجاز الربط الالكتروني لتسهيل المعاملات والإجراءات الخاصة بعمل الشركات المهنية، وكذلك الإجراءات ذات الصلة بعمل الجمعية والتي من المتوقع أن تشهد طفرة من حيث مستوى الإنجاز والدقة لتسهيل بيئة الأعمال ضمن منظومة مركز الكويت للأعمال.

MENAFN03102023000130011022ID1107177710

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