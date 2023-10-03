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البيتكوين إلى أعلى مستوياتها في 6 أسابيع

10/3/2023 2:57:55 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفعت أسعار العملات الرقمية خلال تداولات أمس مع صعود البيتكوين إلى أعلى مستوياته خلال ستة أسابيع إثر زيادة تدفقات رؤوس الأموال مع بداية الربع الأخير من العام.
وصعد سعر البيتكوين 3.58% إلى 28124.33 دولارا صباح أمس، لتسجل أعلى مستوى لها منذ السابع عشر من أغسطس.
وسجلت العملة الافتراضية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية ارتفاعا بنسبة 4.1% خلال سبتمبر، ورغم ذلك حققت خسارة في الربع الثالث بحوالي 11%.
وارتفعت الإيثيريوم بنسبة 2.64% إلى 1724.10 دولارا، كما ارتفعت الريبل بنسبة 0.61% إلى 52.12 سنتا.
وقالت «كارولين مارون» مؤسسة شركة «أوربت ماركتس»، في تصريح لوكالة «بلومبيرغ»، إنه من الواضح وجود عمليات شراء كبيرة في السوق مع بداية الربع الأخير من العام، بينما تتوقع استمرار الاتجاه الصاعد لسوق العملات المشفرة خلال أكتوبر.
وأوضح «هايدن هيوز»، الشريك المؤسس لمنصة «ألفا إمباكت»، للوكالة، أن توقعات الأسواق بشأن موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات على طلب شركة «بلاك روك» بإطلاق صندوق متداول للبيتكوين ساهمت في ارتفاع أسعار العملات الرقمية.

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